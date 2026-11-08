На этой неделе Козерогам придётся пересмотреть круг доверия и научиться не принимать чужие поступки слишком близко к сердцу.

Козероги всегда держат слово — если пообещали быть где-то, придут вовремя и подготовленными. Но на этой неделе, согласно прогнозу издания Horoscope.com, станет очевидно: не все вокруг такие же надёжные и ответственные. Придётся сделать определённые выводы относительно людей, на которых рассчитывали.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, могут возникнуть ситуации, когда коллеги или партнёры подведут с договорённостями. Это неприятно, но стоит воспринять как сигнал: не все обязательства выполняются так же старательно, как у вас. Возможно, придётся пересмотреть список людей, на которых можно полагаться в делах. В среду и четверг вы продолжите действовать прямо и без лишних сантиментов, требуя чёткости от партнёров. Это поможет навести порядок в рабочих процессах и расставить приоритеты на ближайшее время.

Отношения

В середине недели есть риск воспринимать слова и поступки близких людей слишком лично, хотя на самом деле они могут не иметь в виду ничего обидного. Стоит помнить об этом в пятницу и субботу — кто-то из окружения будет казаться не тем, кем является на самом деле. Не спешите с выводами и обвинениями: ситуация может выглядеть иначе, чем на первый взгляд. Дайте себе время разобраться, прежде чем принимать решения относительно отношений.

Здоровье и энергия

Эмоциональное напряжение из-за разочарования в людях может сказаться на самочувствии, поэтому важно найти время для восстановления. Прогулки, спокойный сон и паузы между делами помогут не накапливать усталость. Воскресенье — удачный день, чтобы замедлиться, собраться с мыслями и восстановить внутреннее равновесие перед новой неделей.

Лучшие дни недели

Среда и четверг станут продуктивными для решения практических вопросов — ваша уверенность и чёткость помогут достичь результата. А воскресенье стоит посвятить исследованию и анализу: именно спокойное изучение ситуации, а не поспешные выводы, даст ответы на накопившиеся за неделю вопросы.