Главный сервисный центр МВД вместе с Киберполицией предупредил водителей о распространенных схемах обмана при покупке авто, оформлении страховки и получении водительского удостоверения. Злоумышленники давят на спешку и выманивают предоплату.

Регистрация авто в Украине и оформление водительского удостоверения стали новым полем для мошенников - Главный сервисный центр МВД вместе с Киберполицией предупредил водителей о схемах социальной инженерии в автомобильной сфере. Злоумышленники играют на эмоциях: создают ощущение срочности, запугивают проблемами с документами или обещают чрезвычайно выгодную сделку, чтобы заставить человека действовать быстро и без проверки.

Классической приманкой является слишком дешевый автомобиль. В объявлении выставляют популярную модель значительно ниже рыночной цены. Когда покупатель звонит, продавец сообщает о нескольких других желающих и предлагает срочно перечислить задаток, чтобы «закрепить» машину. После получения денег продавец исчезает, а самого автомобиля иногда вообще не существует - фотографии просто взяли из другого объявления.

Как обманывают продавцов автомобилей

Мошенники атакуют не только покупателей. Под видом покупателя они звонят продавцу и соглашаются на цену почти без торга, а затем предлагают получить деньги через якобы «безопасный сервис». Ссылка ведет на фишинговую страницу, где человека просят ввести данные карты, пароль или код из SMS. После этого мошенник получает доступ к счету - для обычного банковского перевода такие секретные данные не нужны.

«Права без экзамена» - это всегда обман

МВД подчеркивает: законное водительское удостоверение нельзя просто купить дистанционно. Злоумышленники создают поддельные сайты и страницы, имитирующие государственные ресурсы, обещают внести документ в реестр за дополнительную плату. После перевода денег клиент либо не получает ничего, либо получает подделку, использование которой уже создает отдельные юридические проблемы.

Страховые полисы тоже подделывают. Мошенники предлагают ОСАГО или другие полисы по подозрительно низкой цене: человек отправляет фотографии документов и переводит деньги, а полученный PDF-файл может не иметь никакой юридической силы. Наличие полиса нужно проверять через официальные базы и каналы страховой компании, а не доверять «красивой картинке».

Воздушные тревоги используют как аргумент

Мошенники могут убеждать, что сервисные центры якобы не работают из-за ситуации с безопасностью, и предлагать «решить вопрос» вне официальной процедуры. МВД отдельно опровергает такие утверждения: часть центров может иметь задержки, но услуги продолжают предоставляться, а некоторые подразделения работают даже в укрытиях. Ситуация с безопасностью не создает законного способа купить документ у посредника.

Как не потерять деньги

Настоящее учреждение никогда не просит PIN, CVV, пароль к онлайн-банкингу или одноразовые коды - сотрудникам сервисного центра или страховой компании они не нужны. Не стоит и устанавливать программы удаленного доступа по просьбе незнакомца, ведь через них мошенник фактически управляет смартфоном. Если собеседник постоянно подгоняет - прекратите разговор, самостоятельно найдите официальные контакты учреждения и вручную проверьте адрес сайта, не звоня по номеру из подозрительного сообщения.

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