Среднемесячный доход на члена семьи, депозиты, крупные покупки и приобретение авто - омбудсмен перечислил основные причины, из-за которых ВПО могут лишиться государственной помощи.

Выплаты для переселенцев в Украине зависят от доходов семьи, и проверки могут привести к отказу даже в тех семьях, которые считают, что с документами все в порядке. Омбудсмен Дмитрий Лубинец перечислил, на какие именно критерии смотрят государственные органы, прежде чем продлить или прекратить помощь.

Доход семьи - главный критерий

По словам Лубинца, для большинства переселенцев право на выплату определяет среднемесячный совокупный доход. Он не должен превышать 10 380 гривен на одного члена семьи. Для отдельных уязвимых категорий ВПО помощь выплачивают независимо от дохода, поэтому каждый случай рассматривают индивидуально.

Что именно проверяют органы

Во время проверки права на помощь государственные органы учитывают сразу несколько позиций. Омбудсмен назвал их полностью:

депозиты на общую сумму более 100 тысяч гривен;

покупки или платежи на сумму более 100 тысяч гривен;

покупку автомобиля, которому меньше пяти лет, или недвижимости;

наличие пригодного для проживания жилья на подконтрольной Украине территории;

трудоустройство трудоспособных членов семьи, с учетом исключений;

место и форму обучения детей, если это влияет на право на помощь.

Лубинец отдельно подчеркнул, что формальное соответствие этим критериям еще не является автоматическим основанием для отказа. Данные в государственных реестрах могут быть неполными или ошибочными, поэтому решение должно основываться на проверенных фактах, предусмотренных законом исключениях и документах, которые предоставляет сам человек.

Что изменилось в правилах

Правила для переселенцев в последнее время обновились. С 22 октября вступил в силу новый закон о ВПО, который изменил учет внутренне перемещенных лиц и подходы к их поддержке. Это означает, что часть семей может нуждаться в обновлении данных, чтобы не потерять право на выплаты.

Уже с 2027 года помощь для переселенцев может вырасти - бюджетный комитет Рады поддержал поручение правительства проработать повышение выплат для ВПО. Точных сумм пока не названо, но само направление зафиксировано.

Что делать, если в выплате отказали

Если семье отказали в помощи или выплаты прекратили, стоит проверить, не произошло ли это из-за технической ошибки в реестре. Лубинец советует обращаться в орган, принявший решение, с заявлением о пересмотре, предоставляя подтверждающие документы о фактических доходах, имуществе и составе семьи. Решение должно учитывать обстоятельства конкретной семьи, а не только формальные записи в базе.

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