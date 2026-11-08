Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 9 по 15 ноября обещает настоящие температурные качели: максимум прогреется до +14° в пятницу, а уже в среду днем будет лишь +3°, перепад достигнет 11°.

Новый прогноз погоды для Киевщины на этой неделе обещает ощутимые перепады температур. В течение семи дней столбики термометров будут то опускаться до +3°, то резко подниматься до +14°, поэтому жителям области стоит готовиться к переменчивой погоде.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +3° до +14°, а ночные - от 0° до +8°.

В понедельник, 9 ноября, воздух днем прогреется до +6°, ночью же похолодает до +2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 10 ноября, температура днем удержится на отметке +6°, а ночью составит +3°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 11 ноября, столбики термометров опустятся до +3° днем и столько же ночью - +3°. Небо затянет облаками, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 12 ноября, днем немного потеплеет - до +7°, ночью же будет +3°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 13 ноября, ожидается пик тепла - воздух прогреется аж до +14°, ночью похолодает до +6°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В субботу, 14 ноября, днем будет +8°, а ночью температура не опустится ниже +8°. Облачно с прояснениями, синоптики допускают осадки.

В воскресенье, 15 ноября, столбики термометров опустятся до +4° днем и 0° ночью. Небо будет малооблачным, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с температурой +14°, а самым прохладным будет среда, 11 ноября, когда днем ожидается лишь +3°. Перепад температур за неделю достигнет 11°. Осадки синоптики прогнозируют дважды - в среду, 11 ноября, и в субботу, 14 ноября.

Из-за таких резких перепадов температур врачи и синоптики советуют жителям области одеваться по принципу многослойности - особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А в теплые дни, как, например, пятница, 13 ноября, можно планировать прогулки или дела на свежем воздухе.

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