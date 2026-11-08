Смена места работы может лишить мужчину отсрочки еще до официального увольнения. Юрист рассказал, как действовать, чтобы не остаться без брони и не получить отметку «розыск» в Резерв+.

Бронирование от мобилизации на критическом предприятии держится на трудовых отношениях с конкретным работодателем. Как только работник решает уволиться или перейти на другое место, бронь может исчезнуть еще до последнего рабочего дня, пояснил управляющий партнер адвокатского объединения Primus Partners Сергей Касянчук.

Главная опасность кроется в деталях процедуры: работодатель вправе аннулировать бронирование досрочно, а новое оформляется уже на новом предприятии, и между этими двумя событиями может образоваться промежуток, когда мужчина формально подлежит мобилизации.

Когда работодатель может снять бронь до увольнения

Действующий порядок позволяет работодателю аннулировать бронирование еще до официального прекращения трудовых отношений. То есть работник может подать заявление об увольнении и дальше выполнять свои обязанности на предприятии, но уже без отсрочки от призыва.

«Работник может подать заявление об увольнении и дальше выполнять свои обязанности, но уже потерять бронирование. Человек еще работает на критически важном предприятии и делает нужную государству работу, однако отсрочки от мобилизации больше не имеет», - объясняет Сергей Касянчук.

Досрочное прекращение бронирования не всегда является нарушением закона - решающими остаются основания и обстоятельства, предусмотренные законодательством. В то же время этот механизм иногда используют во время трудовых конфликтов, что создает дополнительные риски для работника.

Что происходит в Резерв+ после аннулирования брони

После аннулирования брони территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут инициировать внесение сведений о нарушении правил воинского учета. В быту такой статус называют «розыском», и он не всегда имеет обоснованные основания.

Именно такие отметки в реестре «Оберег» могут стать препятствием для оформления новой брони: новый работодатель может не суметь повторно забронировать работника, пока соответствующий статус не урегулирован. При этом само по себе аннулирование брони не является автоматическим нарушением правил воинского учета.

Важно понимать: автоматического переноса брони от одного работодателя к другому не существует. Отсрочка привязана к конкретному предприятию и оформляется по отдельной процедуре. Поэтому переход между двумя критически важными предприятиями часто сопровождается периодом без брони.

«Главная опасность - в промежутке между прекращением предыдущего бронирования и оформлением нового. В течение этого периода человек может подлежать мобилизации», - подчеркивает юрист. Он добавляет, что предварительная подготовка к переходу не гарантирует отсутствия такого перерыва.

Что делать, если бронь сняли без объяснений

Если работник обнаружил, что его бронирование прекращено, первый шаг - выяснить причину и правовые основания решения работодателя. Для этого нужно письменно обратиться к работодателю за объяснениями и документами.

При наличии оснований для обжалования действий работодателя можно обращаться в Государственную службу Украины по вопросам труда или в суд. Также следует проверить сведения в реестре военнообязанных и при необходимости обжаловать внесенные отметки в административном или судебном порядке.

Актуальный статус бронирования можно проверить в приложении «Резерв+». Но важно не путать: поданное работодателем заявление об аннулировании еще не означает, что отсрочка уже прекратилась.

«Не каждое досрочное аннулирование незаконно. Однако наличие такого механизма не должно позволять безосновательно создавать для работника риск мобилизации», - резюмирует Сергей Касянчук.

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