После отключений света из-за скачков напряжения в домах выходят из строя холодильники и котлы, а возместить ущерб можно лишь доказав вину облэнерго в суде.

Тарифы на передачу электроэнергии и качество тока - то, с чем украинцы сталкиваются ежедневно, а вместе с отключениями света приходят и перепады напряжения, из-за которых выходят из строя холодильники, котлы и телевизоры. Сам факт, что прибор сломался после возвращения света, еще не доказывает вины энергетиков.

Главный документ в этой сфере - Закон «О рынке электрической энергии». Кроме него, в спорах опираются на Гражданский кодекс, правила розничного рынка электроэнергии, Кодекс систем распределения и постановление НКРЭКУ № 375 о стандартах качества электроснабжения.

Каким должно быть напряжение и кто отвечает

По разъяснению НКРЭКУ, номинальное напряжение в бытовой сети составляет 230 В. В течение недели 95% усредненных показателей должны держаться в пределах ±10%, то есть от 207 до 253 В. Короткое превышение 253 В само по себе еще не означает нарушения - норму проверяют по отдельной методике.

Электропоставщик продает электроэнергию по договору, а распределение сетями и качество тока обеспечивает оператор системы распределения, то есть облэнерго. По Правилам розничного рынка оно несет ответственность за ущерб, причиненный потребителю из-за нарушения договора или правил. Однако не всегда виновато само облэнерго: если авария произошла во внутридомовых сетях многоэтажки, отвечать может управляющий, ОСМД или другое лицо, содержащее общее имущество дома.

Должно ли облэнерго платить

НКРЭКУ прямо позволяет требовать от оператора системы распределения возмещения, если имущество испортилось из-за некачественной электроэнергии. В претензии нужно указать, что именно повреждено, и сумму ущерба, а рассмотреть ее должны в течение 30 дней. Впрочем, обязанность рассмотреть претензию еще не означает долг выплатить всю сумму - если облэнерго не согласно, спор решает суд.

Отдельно существует компенсация за некачественное напряжение. Она составляет 25% платы за услуги по распределению электроэнергии и начисляется ежемесячно со дня жалобы до устранения проблемы. Но эти деньги не покрывают стоимость сломанного холодильника, телевизора или котла, поэтому гарантировать полную цену техники за любой скачок напряжения неправильно. Постановление № 375 не предусматривает компенсаций, если нарушения повлекли доказанные форс-мажорные обстоятельства, действия потребителей или третьих лиц, а также законные графики отключений.

Как доказать, что виновато напряжение

По Гражданскому процессуальному кодексу каждая сторона доказывает то, на что ссылается. Потребителю нужно показать, что прибор действительно испорчен, сколько стоят убытки, что ответчик нарушил свои обязанности и что именно это привело к поломке. Когда факт ущерба и обстоятельства его причинения установлены, действует презумпция вины - тогда уже ответчик доказывает свою невиновность.

Пригодятся акты аварийных служб, выводы сервисных центров, чеки на технику и ремонт, фото и видео. Стоит зафиксировать дату и время аварии, сохранить сломанные приборы, сообщить облэнерго и узнать, жаловались ли соседи. Жалобу на качество электроэнергии облэнерго рассматривает 15 дней; если требуется измерение - 30 дней, для коллективной жалобы - 45 дней. Замеры продолжаются не менее семи дней и производятся за счет оператора, но поздние измерения уже не покажут прошедшего разового скачка.

Что решают суды

В Киеве в июле 2024 года в многоэтажке произошел пожар: из-за ненадлежащего содержания внутридомовых сетей в квартиру попало напряжение около 380 В, и загорелись электроприборы. Оболонский районный суд взыскал с районной управляющей компании 454 577,46 грн имущественного ущерба и по 5000 грн морального каждому из двух совладельцев.

В селе Белая Черновицкой области после неисправности трансформатора напряжение подскочило до 350-400 В, и техника сломалась в нескольких домах. К энергетикам обратились 26 жителей. Один из них подал иск в «Черновцыоблэнерго» и отсудил 1850 грн за ремонт холодильника и 5000 грн морального ущерба. По другим приборам суд отказал, потому что расходы на них не подтвердили доказательствами.

Житомирянка, которая из-за систематически нестабильного напряжения покупала стабилизаторы, добилась, чтобы суд обязал «Житомироблэнерго» обеспечить качественное электроснабжение и выплатить ей 10 000 грн морального ущерба. Апелляция это поддержала, а Верховный Суд в декабре 2025 года отказал энергетикам в открытии кассационного производства. Напротив, истцу, требовавшему от «Хмельницкоблэнерго» более 1,7 млн грн, не удалось выиграть: Госэнергонадзор зафиксировал отклонение до 257,08 В, но договор с облэнерго заключила владелица дома, а истец не доказал свое право на выплаты.

Владелица дома, где произошел пожар, отсудила целых 1 934 912 грн - пожар связывали с возможным коротким замыканием в электросчетчике на балансе облэнерго, и Ровенский апелляционный суд это решение поддержал.

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