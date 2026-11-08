За срыв мобилизационных мероприятий может грозить вполне реальный срок - от 5 до 15 лет лишения свободы. Рассказываем, какие действия суды квалифицируют как преступление и как действовать при конфликте.

Штрафы за нарушение воинского учета - это лишь начало ответственности. Вмешательство в работу территориальных центров комплектования или ведение чатов об их передвижениях может обернуться реальным тюремным сроком, предупредили в Министерстве обороны Украины.

ТЦК являются структурными подразделениями Вооруженных сил Украины, поэтому их законная деятельность во время военного положения защищается статьей 114-1 Уголовного кодекса. За любой умышленный срыв мобилизационных мероприятий предусмотрено строгое наказание.

Какие сроки грозят нарушителям

Судьи рассматривают такие дела и назначают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Если же такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, срок увеличивается с 8 до 15 лет.

Субъектом этого преступления может быть любое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, в том числе и то, которое само не подлежит призыву, уточнили в ведомстве.

Что именно признают преступлением

Под статью 114-1 УК Украины подпадают разные действия. Речь идет об умышленной блокировке служебных автомобилей или входов в помещения ТЦК, физическом вмешательстве в работу представителей центров комплектования, а также о распространении данных о местонахождении служащих с целью уклонения от воинского учета.

Показательным примером стала судебная практика Верховного Суда в отношении администратора Telegram-канала. Мужчина регулярно публиковал данные о местах дежурства военных, чтобы подписчики избегали проверок, и суд признал эти действия препятствием деятельности ВСУ.

Для возбуждения дела правоохранителям не обязательно дожидаться наступления тяжких последствий - самого факта срыва мероприятий уже достаточно.

Что делать при конфликте с ТЦК

Если действия сопровождались угрозами, насилием или повреждением имущества, их могут квалифицировать дополнительно - в частности по статье 342 (сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа или военнослужащему).

В случае несогласия с действиями военных или нарушения прав гражданам советуют не вступать в силовые конфликты, а обращаться в суд, к высшему руководству, омбудсмену или в правоохранительные органы с привлечением адвоката.

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