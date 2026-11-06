Забытая или давно не используемая SIM-карта может стать инструментом мошенников, которые оформляют онлайн-кредиты на ничего не подозревающих украинцев. Рассказываем, как работает схема и что сделать, чтобы не оказаться с чужим долгом.

Чужой кредит на ваше имя может появиться даже без единого вашего шага - украинцев предупредили о новой волне мошенничества, связанной со старыми и забытыми SIM-картами. Злоумышленники получают доступ к номеру, привязанному к банковским сервисам, и оформляют быстрые онлайн-кредиты от имени владельца.

Схема проста и одновременно опасна: если оператор отключает номер, которым человек долго не пользовался, SIM-карта может быть продана повторно. Новый владелец номера, а чаще - сам мошенник, который целенаправленно отслеживает такие номера, получает доступ к кодам подтверждения операций.

Как работает мошенническая схема

Большинство микрофинансовых организаций выдают займы полностью онлайн - без визита в отделение и по паспорту, который сверяют лишь по данным из реестров. Для подтверждения личности достаточно номера телефона, куда приходит SMS-код. Если этот номер теперь принадлежит мошеннику, он легко проходит верификацию от чужого имени.

Хуже всего, что пострадавший узнает о долге с опозданием - когда коллекторы начинают звонить или когда кредитная история уже испорчена. Ведь на старый номер давно никто не звонил, а сообщения от финансового учреждения идут как раз туда.

Что сделать, чтобы не стать жертвой

Первый и главный шаг - проверить все свои старые номера. Если вы сменили оператора или купили новую SIM-карту несколько лет назад, вспомните, к каким банкам, кредиткам и онлайн-сервисам был привязан предыдущий номер.

Обратитесь к оператору и узнайте, активен ли ваш старый номер и кому он теперь принадлежит.

Отвяжите старый номер от «Дії», банковских приложений, почты и соцсетей.

Включите SMS-подтверждение входящих операций там, где это возможно.

Что делать, если кредит уже оформили

Если вы узнали о чужом кредите, сразу обращайтесь в банк или микрофинансовую организацию с заявлением о мошенничестве и в полицию с заявлением об уголовном правонарушении. Также стоит заказать свою кредитную историю в Украинском бюро кредитных историй, чтобы проверить, какие еще займы могли быть оформлены на ваше имя.

Специалисты советуют не оставлять старую SIM-карту «на полке» - лучше заблокировать ее через оператора и окончательно отвязать от всех сервисов. Ведь номер, который не используется, перестает быть вашим уже через несколько месяцев с момента отключения.

Как сообщают Экономические новости, подобные случаи участились в последнее время, и они касаются прежде всего тех, кто в условиях войны выехал за границу или сменил номер, не позаботившись о предыдущем.

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