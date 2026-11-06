Регулятор готовит новые правила смены поставщика электроэнергии: перейти к другому можно будет за одни сутки, даже если за потребителем числится долг. Рассказываем, что произойдет с задолженностью и как ее избежать.

Долги за коммунальные услуги больше не будут блокировать смену поставщика электроэнергии - регулятор готовит новые правила, по которым перейти к другому поставщику можно будет за одни сутки, даже если за потребителем числится задолженность.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Сейчас, чтобы сменить поставщика электроэнергии, потребитель должен сначала полностью рассчитаться с предыдущим - иначе переход просто не состоится. Новая процедура убирает это препятствие: долг больше не будет основанием для отказа.

Что меняется для потребителя

Главное изменение - скорость. Если сейчас смена поставщика может растянуться на несколько недель, то по новым правилам весь процесс уложится в одни сутки. Это значит, что потребитель сможет быстрее перейти на более выгодный тариф или к поставщику, который предлагает лучшие условия.

Второе ключевое изменение - долг больше не является препятствием. Раньше наличие задолженности фактически "привязывало" потребителя к старому поставщику: пока не заплатишь - не перейдешь. Теперь перейти можно будет даже с долгом.

Что будет с долгом

Важно понимать: долг никуда не исчезает. Смена поставщика не означает списания задолженности. Старый поставщик сохраняет право требовать оплаты - и может взыскать ее через суд, если потребитель добровольно не рассчитается.

То есть новые правила лишь убирают долг как формальное препятствие для перехода, но не освобождают от обязанности платить. Задолженность остается за потребителем и может обернуться судебным иском, штрафами и пеней.

Как взыскивают долг

Если потребитель не платит задолженность, поставщик может обратиться в суд. Суд может вынести решение о взыскании долга, после чего дело переходит к исполнительной службе. В таком случае деньги могут списывать с банковских счетов или удерживать из зарплаты.

Кроме основной суммы долга, могут начисляться пеня и инфляционные потери. Поэтому оставлять задолженность "на потом" - не лучшая стратегия, даже если формально она больше не мешает сменить поставщика.

Как избежать проблем с долгом

Самый простой способ - не допускать задолженности. Если долг уже есть, стоит договориться с поставщиком о реструктуризации: многие компании готовы разбить сумму на части, чтобы потребитель мог погасить ее постепенно.

Перед сменой поставщика проверьте состояние расчетов: сверьте показатели счетчика, убедитесь, что все начисления корректны. Если вы не согласны с суммой долга - оспорьте ее до того, как переходить к новому поставщику, чтобы избежать недоразумений.

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