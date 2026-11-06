В Министерстве обороны Украины разъяснили, что умышленное воспрепятствование законной деятельности ТЦК может обернуться уголовной ответственностью, а в особый период - лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Воинский учет в Украине и работа ТЦК находятся под защитой уголовного закона - Министерство обороны предупредило, что умышленное воспрепятствование законной деятельности территориальных центров комплектования может стоить нарушителю лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, ТЦК являются структурными подразделениями Вооруженных сил Украины, поэтому их законную работу охраняет статья 114-1 Уголовного кодекса Украины. Избежать ответственности из-за простого незнания закона не получится: субъектом преступления может быть любое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, даже то, которое само не подлежит призыву.

Общая норма - часть первая статьи 114-1 - предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы за воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период. Если же такие действия привели к гибели людей или иным тяжким последствиям, наказание возрастает до 15 лет.

Какие действия могут считаться преступлением

В Минобороны перечислили, что в зависимости от обстоятельств может иметь признаки этого преступления. Во-первых, это умышленное блокирование служебного транспорта или доступа к помещениям, которое мешает выполнению законных задач. Во-вторых, физическое вмешательство в работу уполномоченных представителей ради срыва мобилизационных мероприятий.

Отдельно отмечено распространение информации о местах проведения таких мероприятий. Если человек публикует адреса или время работы групп оповещения, чтобы помочь другим избегать проверок и уклоняться от мобилизации, это также могут квалифицировать как воспрепятствование законной деятельности ТЦК.

Что обязаны делать военнообязанные

Военное ведомство напомнило базовые обязанности, вытекающие из статуса призывника, военнообязанного или резервиста. Каждый из них должен соблюдать правила воинского учета, сообщать об изменениях учетных данных в установленном порядке, прибывать по вызову в ТЦК и проходить медицинский осмотр в предусмотренных законом случаях.

Во время мобилизации мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предоставлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского. Наличие отсрочки само по себе не освобождает от выполнения правил воинского учета.

Что делать, если действия ТЦК кажутся незаконными

Минобороны подчеркивает: защищать свои права нужно правовыми способами, а не силовым сопротивлением или срывом мероприятий. Если гражданин считает решение или действия представителей ТЦК незаконными, он может обжаловать их по подчиненности или в суде.

По поводу нарушения прав также можно обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека. При наличии признаков уголовного правонарушения стоит сообщить органу досудебного расследования или прокурору. Гражданин всегда имеет право пользоваться юридической помощью.

Если же действия сопровождались угрозами, насилием или повреждением имущества, их могут дополнительно квалифицировать по другим статьям Уголовного кодекса. Окончательную правовую оценку дают с учетом конкретных обстоятельств и доказательств, а виновность и наказание определяет суд.

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