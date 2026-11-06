Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 7 по 13 ноября обещает переменчивую погоду: максимум воздуха днем достигнет +12°, а осадки синоптики прогнозируют сразу трижды в течение недели.

Новую волну изменений погоды синоптики прогнозировали еще в начале ноября — и очередная порция колебаний ждет регион на этой неделе: температура днем будет колебаться от +6° до +12°, а осадки прогнозируют сразу три дня.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Одесской области ожидается от +6° до +12°, а ночью температура будет колебаться в пределах от +2° до +10°.

В субботу, 7 ноября, воздух прогреется лишь до +6°, ночью похолодает до +5°. Небо будет малооблачным, и синоптики допускают возможные осадки.

В воскресенье, 8 ноября, днем станет немного теплее — до +7°, однако ночью ожидается заметное похолодание до +2°. Облачность останется малой, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 9 ноября, температура днем удержится на отметке +7°, ночью составит +3°. Небо, как и накануне, будет малооблачным, без осадков.

Во вторник, 10 ноября, столбики термометров подскочат до +11° днем и +7° ночью. Облачность возрастет — ожидается облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 11 ноября, Одесскую область ожидает пик тепла — воздух прогреется до +12° днем, ночью же будет аномально тепло для ноября — +10°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В четверг, 12 ноября, температура несколько снизится — до +10° днем и +7° ночью. Облачность останется переменчивой — облачно с прояснениями, и синоптики снова допускают осадки.

В пятницу, 13 ноября, днем потеплеет до +11°, ночью станет +7°. Облачность будет переменчивой, осадков не прогнозируют.

Итак, самым теплым днем недели станет среда, 11 ноября, с дневным максимумом +12°, а самым прохладным — суббота, 7 ноября, когда днем будет лишь +6°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки синоптики прогнозируют в субботу, 7 ноября, а также в среду и четверг, 11 и 12 ноября.

В дни с возможными осадками стоит взять с собой зонт и быть осторожнее за рулем — дорожное покрытие может быть скользким. А поскольку ночные температуры в отдельные дни опускаются до +2°, одеваться лучше теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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