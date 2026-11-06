Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 7 по 13 листопада обіцяє мінливу погоду: максимум повітря вдень сягне +12°, а опади синоптики прогнозують одразу тричі протягом тижня.

Нову хвилю змін погоди синоптики прогнозували ще на початку листопада — і чергова порція коливань чекає регіон цього тижня: температура вдень коливатиметься від +6° до +12°, а опади прогнозують одразу три дні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень в Одеській області очікується від +6° до +12°, а вночі температура коливатиметься в межах від +2° до +10°.

У суботу, 7 листопада, повітря прогріється лише до +6°, вночі похолодає до +5°. Небо буде малохмарним, і синоптики допускають можливі опади.

У неділю, 8 листопада, вдень стане трохи тепліше — до +7°, проте вночі очікується помітне похолодання до +2°. Хмарність залишиться малою, опадів не прогнозують.

У понеділок, 9 листопада, температура вдень утримається на позначці +7°, вночі становитиме +3°. Небо, як і напередодні, буде малохмарним, без опадів.

У вівторок, 10 листопада, стовпчики термометрів підскочать до +11° вдень і +7° вночі. Хмарність зросте — очікується хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У середу, 11 листопада, Одеську область очікує пік тепла — повітря прогріється до +12° вдень, вночі ж буде аномально тепло як для листопада — +10°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У четвер, 12 листопада, температура дещо знизиться — до +10° вдень і +7° вночі. Хмарність залишиться мінливою — хмарно з проясненнями, і синоптики знову допускають опади.

У п'ятницю, 13 листопада, вдень потеплішає до +11°, вночі стане +7°. Хмарність буде мінливою, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 11 листопада, з денним максимумом +12°, а найпрохолоднішим — субота, 7 листопада, коли вдень буде лише +6°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади синоптики прогнозують у суботу, 7 листопада, а також у середу й четвер, 11 та 12 листопада.

У дні з можливими опадами варто взяти з собою парасолю та бути обережнішими за кермом — дорожнє покриття може бути слизьким. А оскільки нічні температури в окремі дні опускаються до +2°, одягатися краще тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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