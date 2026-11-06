Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 7 по 13 листопада обіцяє поступове потепління вдень до +8° та двічі — можливі опади, повідомляють синоптики.

Попередній прогноз погоди на тиждень попереджав про перепад температур у регіоні, а новий тиждень з 7 по 13 листопада принесе мешканцям Дніпропетровської області поступове потепління вдень та двічі — можливі опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура коливатиметься від +4° до +8°, а вночі — від -1° до +5°.

У суботу, 7 листопада, повітря прогріється лише до +4°, вночі похолодає до +2°, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 8 листопада, стовпчики термометрів вдень підійнуться до +5°, хмарність буде мінливою, а вночі очікується найнижча температура тижня — -1°. Опадів цього дня не прогнозують.

У понеділок, 9 листопада, вдень потеплішає до +6°, вночі температура триматиметься на позначці 0°, небо — хмарне з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 10 листопада, денна температура підніметься до +7°, вночі похолодає до +2°, хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 11 листопада, синоптики прогнозують пік тепла тижня — +8° вдень, вночі +2°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 12 листопада, вдень температура трохи знизиться до +7°, а вночі, навпаки, потеплішає до +5° — це найтепліша ніч тижня. Цього дня синоптики знову прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 13 листопада, завершить тиждень повторний пік тепла — +8° вдень, вночі +3°, хмарно з проясненнями, без опадів.

Найтепліше вдень буде в середу та п’ятницю — +8°, а найхолодніше — у суботу, 7 листопада, коли повітря прогріється лише до +4°. Перепад денних температур за тиждень складе 4°, а найхолодніша ніч очікується в неділю (-1°). Опади синоптики прогнозують двічі — у суботу, 7 листопада, та в четвер, 12 листопада.

Через можливі опади у суботу та четвер варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А через нічні температури, що опускаються нижче нуля, людям похилого віку та дітям радимо одягатися тепліше, особливо вранці та ввечері.

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