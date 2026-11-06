Уряд планує запровадити базову пенсію 3000 гривень, мінімум 6000 гривень і накопичувальну систему з автозарахуванням. Проте законопроєкт досі не зареєстровано у Раді, тож пенсії й далі нараховують за старими правилами.

Пенсії в Україні можуть урізати з 1 січня окремим категоріям - водночас уряд готує масштабну реформу всієї пенсійної системи. Станом на середину жовтня 2026 року вона лишається лише планом Кабміну, а не чинним законом, тож виплати поки що нараховують за старою формулою.

Розпорядження Кабміну № 999-р від 30 вересня 2026 року зобов'язало Мінсоцполітики підготувати законопроєкт до кінця жовтня. Однак строк уже минув, а схваленого тексту досі не оприлюднено. Концепт, який міністерство презентувало протягом року, складається з трьох частин: оновлена солідарна пенсія, професійні схеми замість спецпенсій і накопичувальна система з автозарахуванням.

Базова і страхова пенсія

За концептом солідарна пенсія має ділитися на дві частини. Перша - це базова виплата від держави, яку на старті реформи пропонували встановити на рівні 3000 гривень після досягнення пенсійного віку. Друга, страхова, залежатиме від тривалості стажу та сплаченого єдиного соціального внеску, а не від року виходу на пенсію. Точну формулу поки не оприлюднили.

Окремо заявлено мінімум: якщо сума двох частин буде меншою за 6000 гривень, різницю доплачуватиме державний бюджет. Для порівняння, зараз гарантовані мінімуми становлять від 3406 до 4213 гривень залежно від віку і стажу.

Накопичувальна система з автозарахуванням

Працівника включатимуть до накопичувальної системи автоматично, але з правом виходу - це модель opt-out. Якщо людина не хоче брати участі, вона може відмовитися. Розмір внесків і розподіл між працівником, роботодавцем і державою ще не визначені - у попередніх версіях фігурували ставки від 2-3% зарплати з поступовим зростанням.

Кошти мають накопичуватися на індивідуальних рахунках і належати людині, на відміну від солідарних внесків. Запуск внесків раніше пропонували з 1 січня 2028 року за умови ухвалення закону.

Професійні схеми та що реформа не передбачає

Професійна система має замінити частину спецпенсій і пільг на дострокову пенсію. Їх фінансуватимуть не із солідарної системи, а з окремих внесків роботодавців, зокрема через підвищений ЄСВ. Ідеться про працівників шкідливих і важких виробництв - перехід від спецпенсій до професійних схем триватиме щонайменше 13 років.

Пенсійний вік підвищувати не планують - чутки про 61 рік походять від депутатського законопроєкту № 5566 від 2021 року, який так і не став законом. Натомість зростає вимога до стажу: 33 роки у 2026 році, 34 у 2027-му і 35 років з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років. Скасування щорічної індексації теж не передбачено - навпаки, уряд пообіцяв МВФ єдиний підхід, коли всі пенсії зростають саме через індексацію.

Що робити нинішнім пенсіонерам

У попередніх версіях проєкту Мінсоцполітики зазначало, що жодна призначена пенсія не зменшиться. Найбільше може зрости виплата в тих, хто отримує мінімум із доплатою. Проте механізм перерахунку для чинних пенсіонерів у тексті ще не описано - стане відомо лише після оприлюднення законопроєкту.

До ухвалення нового закону жодних заяв подавати не потрібно: порядок і строки відмови від накопичувальної системи ще не визначені. Як повідомляє Concord Fintech, найраніша дата запуску автозарахування - 1 січня 2028 року, а для цього закон треба ухвалити заздалегідь, тоді як станом на середину жовтня його навіть не зареєстрували в Раді.

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