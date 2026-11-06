В Україні діє державна програма безоплатного протезування для ветеранів і ветеранок. Отримати протез можна ще на етапі лікування, не чекаючи встановлення інвалідності. Розповідаємо, куди звертатися і які документи потрібні.

Допомога ветеранам з втратою зору в Україні сягає 95 тисяч гривень, але держава покриває потреби захисників і в іншому - зокрема оплачує протезування. Отримати протез за бюджетні кошти ветеран може ще під час лікування, не чекаючи, поки оформлять інвалідність.

Головне - не відкладати питання до завершення реабілітації. Чим раніше людина почне підготовку, тим легше спланувати повернення до звичного життя, пояснюють юристи Дніпропетровської обласної організації ГО "Захист Держави".

Хто може отримати протез за кошти держави

Програмою можуть скористатися ветерани та ветеранки, які потребують протезування через травму, поранення або захворювання. Право мають і громадяни, які постраждали внаслідок бойових дій.

Підставою для початку процедури є документ, що підтверджує потребу в протезно-ортопедичному виробі. Такий висновок можуть видати: мультидисциплінарна реабілітаційна команда (МДРК), експертна команда з оцінки повсякденного функціонування особи, лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) або військово-лікарська комісія (ВЛК).

Якщо висновок видала експертна команда, його можна знайти в особистому кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики. У деяких випадках потреба підтверджується іншими документами, тож додатковий висновок не потрібен.

Куди подавати заяву на протез

Після отримання висновку можна оформлювати заяву на забезпечення протезом. Звернутися можна до Соціального порталу Мінсоцполітики, ЦНАПу, територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, структурного підрозділу з питань соцзахисту населення, виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Заяву дозволено подавати незалежно від зареєстрованого місця проживання - особисто або через працівника Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю чи соцпрацівника медзакладу, де людина лікується.

Після оформлення заяви людина отримує направлення і може самостійно обрати підприємство, яке виготовлятиме протез. Перелік підприємств, що працюють за держпрограмою, є на порталі protez.msp.gov.ua.

Які документи підготувати

Після вибору підприємства потрібно подати копії таких документів: висновок про потребу в протезуванні, паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), витяг з наказу командира військової частини або довідку про обставини травми.

Якщо в людини є висновок ЛКК або ВЛК, виданий до 19 грудня 2024 року, новий документ отримувати не потрібно. Для спортивного протеза додатково потрібен лист від Міноборони, МВС, Мінветеранів чи Мінмолодьспорту про участь у змаганнях та копії протоколів спортивних заходів.

Скільки платить держава

Витрати на протезування держава покриває в межах граничних цін. Для ветеранів ці суми збільшені втричі. Виняток - функціональні протези, для яких діють окремі правила.

Якщо вартість обраного виробу перевищує встановлений ліміт, різницю можна доплатити самостійно або з інших джерел. Програма також передбачає оплату ремонту та сервісного обслуговування протеза. Після виготовлення людина проходить примірку, її навчають користуватися протезом і підписують акт приймання-передачі.

Юристи радять заздалегідь обговорити з підприємством усі витрати: що входить у вартість, які послуги покриває держава і чи є додаткові платежі. За безкоштовною юридичною консультацією ветерани та їхні родини можуть звернутися до ГО "Захист Держави" на гарячу лінію 0 800 39 39 39.

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