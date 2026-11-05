Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн розповів, як курс долара та криза логістики тиснуть на ціну пального на українських АЗС. Головним чинником подорожчання він вважає брак обігових коштів в імпортерів, а валютні коливання лишилися на другому плані.

Подорожчання пального в Україні триває, і ціна літра на заправках уже сягає 110 гривень. Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн у подкасті РБК-Україна «Це база» пояснив, що на вартість бензину та дизеля тепер тиснуть інші чинники, ніж раніше.

Як курс долара впливає на ціну літра

Історично склалося так: подорожчання долара на 1 гривню додавало до ціни літра близько 80 копійок. Зараз ця пропорція змістилася приблизно до 60 копійок, бо розрядність цифр у вартості пального стала іншою.

«Думаю, зараз одна гривня в курсі долара - це близько 60 копійок у ціні пального», - пояснив експерт. Водночас, коли літр коштує 110 гривень, поточні коливання курсу вже не є головним драйвером: валюта важлива, але не вона зараз найбільше тисне на цінник на АЗС.

Брак обігових коштів: гроші «заморожені» в дорозі

Головною проблемою ринку Сергій Куюн називає гострий дефіцит обігових коштів у найбільших імпортерів. Через складну логістику ресурс тижнями, а іноді й місяцями «заморожений» на етапі транспортування.

«Щось стоїть у порту, щось налите в цистернах, які повільно рухаються. Минулого тижня я спілкувався з одним із найбільших імпортерів: вони вимушені затримувати розрахунки з підрядниками, бо фізично немає грошей - один потяг із товаром місяць не міг заїхати», - розповів він.

Ситуацію ускладнює й те, що компанії більше не можуть закривати ці розриви банківськими кредитами: більшість імпортерів уже повністю вичерпали свої кредитні ліміти.

Фрахт подорожчав у 5-6 разів

Критично зросла й сама вартість перевезення. Якщо торік фрахт судна з Греції до України коштував 20-40 доларів за тонну, то тепер ця цифра сягає 160 доларів за тонну, тобто транспорт подорожчав у 5-6 разів.

Це світова тенденція: у глобальній вартості нафти логістика зараз складає до 30%, або близько 30-40 доларів на барелі при ціні 110 доларів. До того ж через підвищені ризики в гарячих точках (наприклад, Ормузька протока) капітани суден за один короткий рейс можуть заробляти до 150 тисяч доларів.

Що це означає для водіїв

Усе це разом вимиває з паливного ринку оборотні кошти й тисне на кінцеві цінники для українських споживачів. Навіть за стабільного курсу долара заморожені на етапі доставки гроші змушують імпортерів підвищувати цифри на стелах АЗС.

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