Гривня почала зміцнюватися після короткочасного послаблення. У НБУ пояснили причини коливань курсу та запевнили, що дефіциту готівкової валюти в банках немає.

Курс долара в Україні цього тижня знову опинився в центрі уваги - після короткочасного послаблення гривня почала зміцнюватися, а курс продажу долара в обмінниках різко пішов униз. Про це повідомляє Національний банк України.

У Нацбанку пояснили, що в перші дні листопада попит на валюту зріс через збільшення бюджетних видатків на оборону та безпеку. Додатково на початку місяця традиційно підвищується попит з боку громадян - через оновлення щомісячних лімітів на купівлю валюти.

Пропозицію іноземної валюти одночасно обмежило масове відшкодування ПДВ наприкінці жовтня. На сезонне зростання експорту вплинули й російські обстріли: аграрний та металургійний сектори продавали менше валюти. Через це гривня час від часу слабшала стосовно долара.

Що з готівкою в банках

Щоб зняти напругу на ринку, НБУ оперативно провів консультації з учасниками ринку. 3 листопада регулятор виконав превентивні операції з обміну безготівкової валюти на готівку для підкріплення кас банків.

Ці заходи довели, що дефіциту готівкової валюти немає. Заявлена НБУ пропозиція в розмірі 100 млн доларів і 100 млн євро суттєво перевищила реальний попит: банки викупили лише 14 млн доларів, а на євро попиту взагалі не було.

Щоб підтримати ліквідність і задовольнити потреби українців, Нацбанк планує повторити такі самі операції 4 листопада.

Де і за яким курсом обміняти валюту

Станом на вечір 3 листопада курс продажу долара в обмінниках різко впав, свідчать дані порталу «Мінфін». Якщо напередодні американську валюту продавали дорожче за 47 гривень за долар, то тепер її вартість знизилася до 46,5 гривні за долар.

Натомість офіційний курс долара на середу, 4 листопада, Нацбанк встановив на рівні 45,66 гривні.

Що робити тим, хто планує купити валюту

Практично це означає, що долари та євро зараз можна купити вільно: дефіциту готівкової валюти немає, а Нацбанк додатково підкріплює каси банків. Орієнтуватися варто на дві цифри: офіційний курс 45,66 гривні за долар і курс в обмінниках близько 46,5 гривні.

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