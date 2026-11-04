Кабмін підвищив граничний розмір компенсації зарплат під час вимушеного простою з 17 294 до 25 941 грн на працівника на місяць.

Зарплата під час простою в Україні тепер компенсується державою більше - Кабінет міністрів підвищив граничний розмір виплати з 17 294 до 25 941 грн на працівника на місяць. Йдеться про програму "Точка опори", яку запровадили для підприємств, чиє майно постраждало від російських атак.

Раніше максимальна сума допомоги становила 2 мінімальні заробітні плати, тобто 17 294 грн. Тепер уряд підняв ліміт до 3 мінімальних зарплат - 25 941 грн. Про оновлення умов повідомляє LIGA Закон.

Окрім збільшення ліміту, змінився порядок відшкодування єдиного соціального внеску. ЄСВ, нарахований на суму допомоги, тепер компенсуватимуть окремо, тобто понад встановлену межу в 3 мінімальні зарплати.

Водночас допомогу віднесли до фонду оплати праці. Це означає, що з неї утримуватимуть податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовий збір 5%.

Оновили й підхід до визначення середньої зарплати працівника. З розрахунку виключили одноразові виплати, матеріальну допомогу та премії до ювілейних дат. Сама компенсація визначається як різниця між середньою зарплатою за останні пів року та фактичною оплатою часу простою.

Хто може отримати компенсацію

Претендувати на виплати можуть суб'єкти господарювання, крім бюджетних установ, майно яких пошкодили або знищили внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій після 1 січня 2026 року. Підприємство має працювати щонайменше 6 місяців до пошкодження та оголосити простій або призупинити дію трудових договорів.

Також у роботодавця не повинно бути боргів із зарплати, податків та ЄСВ, а сам він не може перебувати в процедурі банкрутства чи ліквідації. Допомогу надають лише за тих працівників, які пропрацювали на підприємстві не менше 6 календарних місяців до оформлення простою.

Ще одне уточнення стосується підприємств, які були змушені переїхати. Релокація більше не позбавляє права на допомогу: якщо бізнес відновив роботу на новому місці, виплати можуть тривати.

Як працює програма "Точка опори"

Програму запровадили постановою Кабміну № 449 від 1 квітня 2026 року. Її реалізують Міністерство економіки та Державна служба зайнятості. Мета - зберегти трудові колективи та пришвидшити відновлення підприємств після руйнувань.

Компенсацію призначають на період до 3 місяців. Продовжити її до 6 місяців можна за умови, що роботодавець затвердив план відновлення діяльності та виконує його, наприклад відбудовує виробництво чи переносить підприємство в інше місце.

Як оформити виплату

Для отримання коштів потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем ведення діяльності або за новою адресою після релокації. Заяву слід подати протягом 90 календарних днів від дати оформлення простою чи призупинення трудового договору.

До заяви додають документи про пошкодження майна, наказ про простій та відомості про працівників. Центр зайнятості ухвалює рішення протягом 10 робочих днів.

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