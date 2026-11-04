Наявність у родині автомобіля може стати підставою для відмови у житловій субсидії. Юристи пояснили, які саме автівки позбавляють права на допомогу та кому Пенсійний фонд робить виняток.

Субсидія на комунальні послуги в Україні має жорсткі умови, і однією з найбільш неочевидних є наявність у власності автомобіля. Багато людей навіть не підозрюють, що придбана впродовж року машина може автоматично позбавити родину права на допомогу від держави.

Механізм перевірки працює автоматично. Пенсійний фонд України під час розгляду заяви на субсидію звіряє дані з державними реєстрами, зокрема з реєстром транспортних засобів МВС. Якщо у власності домогосподарства з'являється авто, яке підпадає під обмеження, у виплаті можуть відмовити.

Які саме автомобілі позбавляють права на субсидію

Згідно з чинними правилами, право на житлову субсидію втрачається, якщо у складі домогосподарства або членів сім'ї заявника є транспортний засіб, якому менше ніж 5 років з року випуску, і який набули у власність менш як за 12 місяців до подання заяви.

Друга група обмежень стосується автівок віком до 15 років з року випуску, якщо об'єм двигуна такого автомобіля перевищує 2,6 літра. Тобто навіть власна, але відносно нова потужна машина може стати причиною відмови в державній допомозі на оплату комунальних послуг.

Кому Пенсійний фонд робить виняток

Правило про автомобіль не є абсолютним. Є категорії авто, які не враховуються під час призначення субсидії. Ідеться про транспортні засоби, отримані у спадок, придбані в родичів першого ступеня споріднення, а також ті, що надані органами соціального захисту як гуманітарна чи благодійна допомога.

Крім того, не зараховують під час оцінки майнового стану мопеди та причепи. Це важливо знати власникам дачного господарства, які мають легкий мототранспорт чи відкритий причіп для перевезення врожаю.

Що робити, якщо у субсидії відмовили через авто

Якщо людина отримала відмову через наявність транспортного засобу, вона має право оскаржити рішення. Для цього потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду із поясненням ситуації та документами, які підтверджують виняток: свідоцтво про право на спадщину, договір дарування чи документ про отримання авто як гуманітарної допомоги.

Повторну заяву на субсидію можна подати після того, як обставини зміняться - наприклад, коли з моменту придбання автомобіля мине рік або коли авто буде продано. Перерахунок виплати за новою заявою здійснюється з місяця, наступного за місяцем звернення.

Перед поданням документів варто перевірити майновий стан усієї родини, адже субсидія призначається на домогосподарство, а не на окрему людину. Саме тому фахівці Пенсійного фонду радять заздалегідь звірити всі транспортні засоби, що зареєстровані на членів сім'ї.

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