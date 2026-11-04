З 23 жовтня 2026 року ставку податку на доходи від здачі нерухомості в оренду знизили з 18% до 5%. Разом із військовим збором загальне навантаження тепер становить 10% замість колишніх 23%.

Оренда квартир в Україні подешевшала через нові податкові правила: власникам житла суттєво зменшили податкове навантаження на доходи від здачі нерухомості. З 23 жовтня 2026 року ставку податку на доходи фізичних осіб знизили з 18% до 5%.

Військовий збір залишився на рівні 5%. Таким чином загальна податкова ставка для тих, хто офіційно здає квартиру, будинок чи нежитлову нерухомість, тепер становить 10% замість 23%, які діяли раніше.

Скільки реально економить орендодавець

Ріелторка Оксана Хандюк навела простий приклад. Якщо квартиру здають за 20 000 гривень на місяць, раніше власник платив 3 600 гривень ПДФО та 1 000 гривень військового збору - разом 4 600 гривень з доходу.

За новими ставками ПДФО становить лише 1 000 гривень, а військовий збір - ще 1 000 гривень. Тобто разом власник віддає 2 000 гривень замість 4 600. Економія - 2 600 гривень щомісяця, або понад 31 000 гривень на рік.

Чому зниження ставки вигідне ринку

Значна частина українців здає житло неофіційно, аби не платити великі податки. Істотне зниження ставки має стимулювати таких власників вийти з тіні та укласти офіційний договір оренди.

Офіційний договір потрібен не лише заради уникнення питань від податкової. Документ дає гарантії як самому власнику житла, так і орендарю, який у ньому проживає.

Хто платить податок за оренду

Якщо квартира чи будинок здаються звичайній фізичній особі, власник самостійно декларує дохід і сплачує податки у встановлені строки. Окремі правила діють, коли орендарем є ФОП або компанія.

У такому разі податкові зобов'язання покладаються саме на орендаря - він самостійно утримує та перераховує податки до бюджету. Важливо, що нові правила оподаткування діють з 23 жовтня 2026 року: за попередні періоди податки автоматично не перераховуватимуться.

Що змінилося для власників: головне

ПДФО знижено з 18% до 5%.

Військовий збір залишився на рівні 5%.

Загальна ставка - 10% замість 23%.

При оренді за 20 000 грн щомісяця економія становить 2 600 грн.

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