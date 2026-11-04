С 23 октября 2026 года ставку налога на доходы от сдачи недвижимости в аренду снизили с 18% до 5%. Вместе с военным сбором общая нагрузка теперь составляет 10% вместо прежних 23%.

Аренда квартир в Украине подешевела из-за новых налоговых правил: владельцам жилья существенно снизили налоговую нагрузку на доходы от сдачи недвижимости. С 23 октября 2026 года ставку налога на доходы физических лиц снизили с 18% до 5%.

Военный сбор остался на уровне 5%. Таким образом общая налоговая ставка для тех, кто официально сдает квартиру, дом или нежилую недвижимость, теперь составляет 10% вместо 23%, которые действовали ранее.

Сколько реально экономит арендодатель

Риелтор Оксана Хандюк привела простой пример. Если квартиру сдают за 20 000 гривен в месяц, раньше владелец платил 3 600 гривен НДФЛ и 1 000 гривен военного сбора - всего 4 600 гривен с дохода.

По новым ставкам НДФЛ составляет лишь 1 000 гривен, а военный сбор - еще 1 000 гривен. То есть вместе владелец отдает 2 000 гривен вместо 4 600. Экономия - 2 600 гривен ежемесячно, или более 31 000 гривен в год.

Почему снижение ставки выгодно рынку

Значительная часть украинцев сдает жилье неофициально, чтобы не платить большие налоги. Существенное снижение ставки должно стимулировать таких владельцев выйти из тени и заключить официальный договор аренды.

Официальный договор нужен не только ради избежания вопросов от налоговой. Документ дает гарантии как самому владельцу жилья, так и арендатору, который в нем проживает.

Кто платит налог за аренду

Если квартира или дом сдаются обычному физическому лицу, владелец самостоятельно декларирует доход и уплачивает налоги в установленные сроки. Отдельные правила действуют, когда арендатором является ФЛП или компания.

В таком случае налоговые обязательства возлагаются именно на арендатора - он самостоятельно удерживает и перечисляет налоги в бюджет. Важно, что новые правила налогообложения действуют с 23 октября 2026 года: за предыдущие периоды налоги автоматически не пересчитываются.

Что изменилось для владельцев: главное

НДФЛ снижен с 18% до 5%.

Военный сбор остался на уровне 5%.

Общая ставка - 10% вместо 23%.

При аренде за 20 000 грн в месяц экономия составляет 2 600 грн.

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