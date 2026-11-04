Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 5 по 11 ноября обещает прохладные дни с незначительными осадками. Максимальная температура воздуха не поднимется выше +7°, а дожди синоптики ожидают дважды — в пятницу и среду.

Похолодание, которое уже накрыло регион в эти дни, продолжится и на следующей неделе. Киевщину и далее будет держать прохладная погода с кратковременными осадками, хотя резких скачков термометра синоптики не прогнозируют.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут держаться в пределах от +5° до +7°, а ночью воздух будет охлаждаться местами до -1°.

В четверг, 5 ноября, днем ожидается +6°, ночью — +2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу, 6 ноября, воздух прогреется до +7° — это самый теплый день недели. Ночью столбики термометров будут держаться на отметке +6°. Облачность малооблачная, но синоптики предупреждают о возможных осадках.

В субботу, 7 ноября, температура опустится до +5° днем и +2° ночью. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 8 ноября, днем удержится +5°, а ночью ожидается самая холодная отметка недели — -1°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 9 ноября, воздух снова прогреется до +7° днем, ночью — до +4°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 10 ноября, днем удержится +7°, а ночью похолодает до +1°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 11 ноября, днем снова +7°, ночью — +5°. Облачность переменная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет пятница, 6 ноября, с температурой +7° днем, а самым прохладным днем будет суббота, 7 ноября, — +5°. Перепад дневных температур за неделю небольшой — всего 2°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в пятницу, 6 ноября, и в среду, 11 ноября.

В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги. А из-за ночного похолодания до -1° в воскресенье одеваться лучше теплее, в несколько слоев, — это особенно актуально для пожилых людей и детей.

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