В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может разрешить военнослужащим вести собственное дело, подрабатывать по гражданской специальности и получать дополнительный доход во время службы. Сейчас за такие действия предусмотрены штрафы.

В Верховной Раде могут снять запрет, который десятилетиями не давал военнослужащим зарабатывать вне службы. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован, и он предлагает отменить штрафы за ведение бизнеса и подработки, сообщает Судебно-юридическая газета. Тем временем Politeka рассказывала, какие выплаты могут получить военные при увольнении со службы.

Речь сразу о нескольких направлениях заработка, которые сегодня формально запрещены действующим законодательством. Военному нельзя открывать собственное дело, быть предпринимателем или учредителем фирмы. Также под запретом оказывается работа по гражданской специальности, которую человек имел до мобилизации, и любая подработка, не связанная со службой.

Что именно предлагают изменить

Авторы инициативы подчеркивают, что действующие нормы не учитывают реалии войны. Многие военные имеют гражданские профессиональные навыки, которые могли бы приносить доход без вреда для службы. Законопроект предлагает разрешить военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью и получать легальный дополнительный заработок.

Ключевое изменение - отмена административной ответственности в виде штрафов за бизнес и подработку. Сегодня занятие предпринимательством во время службы влечет за собой ответственность, а документ предлагает убрать это финансовое давление с военных.

Что это значит для военнослужащих

Если инициативу примут, военные смогут легально открывать и вести собственный бизнес, сохраняя статус военнослужащего. Это может касаться как офлайн-дела, так и работы через интернет - консультирования, программирования, дизайна и тому подобного, то есть профессии, которой человек владел до службы.

Важно, что об отмене запрета речь идет на уровне законопроекта - окончательного решения еще нет. Текст документа должен пройти профильные комитеты, рассмотрение в сессионном зале и голосование, и только после этого изменения могут вступить в силу.

Пока нормы остаются без изменений, военным стоит быть осторожными с любой оплачиваемой деятельностью вне службы, чтобы не нарваться на штраф. Решение о послаблении будет зависеть от того, поддержат ли документ народные депутаты.

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