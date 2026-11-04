Тариф на газ для населения остается на уровне 7,96 грн за кубометр, несмотря на резкое подорожание голубого топлива в Европе. Власти обещают не пересматривать цену как минимум до конца отопительного сезона.

Подорожание газа в ноябре украинцам пока не грозит - тариф для населения оставили без изменений, несмотря на резкий скачок цен на голубое топливо в странах Европы. На начало отопительного сезона семьи по-прежнему платят за кубометр 7,96 грн, и власти заверяют, что эту цифру не тронут как минимум до конца отопительного сезона - то есть до 30 апреля 2027 года.

О ситуации на рынке газа рассказал ведущий эксперт рынка природного газа консалтинговой компании ExPro Consulting Михаил Свищо в комментарии для Слово и Дело. По его словам, дорогой европейский рынок пока почти не влияет на внутреннее ценообразование в Украине, поскольку страна подошла к зиме с солидным запасом топлива.

Что происходит с ценами на газ в Европе

На европейском рынке цена на газ уже превысила 97 евро за мегаватт-час, и это, вероятно, еще не предел. В последний раз такая ситуация была в 2022 году, когда на континенте разразился энергетический кризис. Причина нынешнего подорожания - в ограниченных объемах сжиженного газа, которые поступают на рынок: из-за конфликта в Персидском заливе резко сократился мировой трафик, и Европе приходится конкурировать за топливо с Азией.

В результате европейский газ стоит примерно в 2,5 раза дороже украинского. Импортировать его по таким ценам Украине невыгодно, однако пока такой необходимости и нет - в подземных хранилищах запасено 16 млрд кубометров газа. Такого объема должно вполне хватить для прохождения отопительного сезона.

Повысят ли тариф, если придется импортировать газ

Сейчас «Нафтогаз» продает населению газ фактически по убыточной цене, которая в разы ниже рыночной. Тариф 7,96 грн за кубометр правительство зафиксировало еще в начале полномасштабной войны, и с тех пор его держат неизменным. Украинцев регулярно пугают повышением тарифов на энергоносители и коммунальные услуги, однако дальше запугивания дело не идет.

Стабильный тариф держат и для бюджетной сферы - он выше того, что платит население, но все равно ниже рыночной стоимости газа. Разницу фактически компенсирует сам «Нафтогаз», который удерживает цену от подорожания за собственный счет. А вот бизнес покупает топливо уже по украинской рыночной цене, которая, впрочем, тоже ниже европейской.

Импорт газа понадобится лишь в одном случае - если Россия будет прицельно бить по газовым хранилищам и объектам украинской газодобычи, и Украина потеряет значительную часть запасов. «Импорт газа понадобится лишь в одном случае - значительные повреждения внутренней газовой инфраструктуры, такой как добыча или хранилища. Именно для такого сценария стоит импортировать газ зимой», - пояснил эксперт.

Что будет с тарифом для населения дальше

Эксперт считает, что вероятность роста цен для населения во время войны невысока, ведь тариф на энергоносители в Украине - это прежде всего политика, а не экономика. «Я думаю, что вероятность роста цен для населения невысока во время войны. Это очень политическое решение, а у значительной части населения нет средств, чтобы платить за коммунальные услуги больше. Но, опять же, многое будет зависеть от того, как мы выйдем из зимы», - подчеркнул Михаил Свищо.

Таким образом, даже при неблагоприятном развитии событий тариф на газ для населения в ближайшее время вряд ли пересмотрят. Окончательную ясность даст конец отопительного сезона - именно от того, как Украина пройдет зиму, будет зависеть дальнейшая судьба цены на голубое топливо.

Ранее Politeka сообщала, сколько стоит свет с электроотоплением и за какой чертой тариф растет.

Также Politeka писала, что предусматривает меморандум МВФ на 2027 год по тарифам на газ и электроэнергию.

Как сообщала Politeka, Нафтогаз зафиксировал цену газа 7,96 грн за кубометр.