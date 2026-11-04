В ноябре часть банков и поставщиков платежных услуг меняет правила для клиентов: снижаются лимиты на переводы для отдельных ФОП, растут тарифы Ощадбанка, а ПриватБанк корректирует условия кредитного лимита карты "Универсальная".

В ноябре украинцы столкнутся с несколькими изменениями в банковских услугах. Часть из них касается бизнеса и лимитов на переводы, а другие - обычных бытовых счетов и кредитных карт. Рассказываем, к чему готовиться клиентам.

С 14 ноября снижают лимиты на переводы для ФОП

Банки и другие поставщики платежных услуг, присоединившиеся к Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, с 14 ноября усиливают ограничения для отдельных предпринимателей с повышенным уровнем риска. Речь прежде всего о новосозданных ФОП и тех, кто возобновляет деятельность после длительного перерыва.

Для таких клиентов первой группы лимит на переводы снижается с 600 до 400 тысяч гривен в месяц. Для второй и третьей групп - с 3 миллионов до 1 миллиона гривен. Для отдельных юридических лиц с повышенным уровнем риска планку снижают с 5 до 2 миллионов гривен в месяц.

Важно: новые ограничения не распространяются автоматически на всех предпринимателей. Банки должны применять их по риск-ориентированному подходу. Поэтому ФОП, которые работают прозрачно, вовремя платят налоги и могут подтвердить источники доходов, под такие лимиты автоматически не попадают.

Что делать, если банк установил заниженный лимит

Если предпринимателю все же установили лимит, который не соответствует потребностям бизнеса, он может обратиться в банк с просьбой его повысить. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие необходимость больших объемов операций.

Стоит помнить, что Меморандум - это не закон и не постановление НБУ, а добровольно согласованные правила для банков, которые к нему присоединились. Цель изменений - усилить контроль за счетами с нетипичными или непрозрачными операциями, когда средства быстро переводят дальше без понятной связи с деятельностью клиента.

Ощадбанк повышает тарифы на обслуживание

С 1 ноября Ощадбанк меняет тарифы на отдельные услуги для физических лиц. Стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты вырастет до 150 гривен.

Для клиентов тарифного пакета "Мой счет" платные уведомления об операциях подорожают: SMS будут стоить 40 гривен в месяц, а уведомления в Viber - 25 гривен. Push-уведомления в приложении и дальше остаются бесплатными.

ПриватБанк меняет условия кредитного лимита

ПриватБанк сообщил части владельцев карты "Универсальная" об изменении условий пользования кредитным лимитом с 1 ноября. Конкретные условия зависят от подключенной подписки.

По тарифам для карты без подписки минимальный платеж составляет 5%, а льготный период - до 55 дней. С подписками "Приват", "Приват Pro" и "Совместная Pro" действуют более выгодные условия: 4% и до 62 дней соответственно.

Поэтому владельцам карты стоит проверить условия именно своей карты в Приват24, чтобы не пропустить изменение минимального платежа или льготного периода.