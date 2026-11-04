У листопаді частина банків та надавачів платіжних послуг змінює правила для клієнтів: знижуються ліміти на перекази для окремих ФОП, зростають тарифи Ощадбанку, а ПриватБанк коригує умови кредитного ліміту картки "Універсальна".

У листопаді українці зіткнуться з кількома змінами у банківських послугах. Частина з них стосується бізнесу і лімітів на перекази, а інші - звичайних побутових рахунків і кредитних карток. Розповідаємо, до чого готуватися клієнтам.

З 14 листопада знижують ліміти на перекази для ФОП

Банки та інші надавачі платіжних послуг, які приєдналися до Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, з 14 листопада посилюють обмеження для окремих підприємців із підвищеним рівнем ризику. Йдеться насамперед про новостворених ФОП та тих, хто відновлює діяльність після тривалої перерви.

Для таких клієнтів першої групи ліміт на перекази знижується з 600 до 400 тисяч гривень на місяць. Для другої та третьої груп - з 3 мільйонів до 1 мільйона гривень. Для окремих юридичних осіб із підвищеним рівнем ризику планку знижують з 5 до 2 мільйонів гривень на місяць.

Важливо: нові обмеження не поширюються автоматично на всіх підприємців. Банки мають застосовувати їх за ризик-орієнтованим підходом. Тому ФОП, які працюють прозоро, вчасно сплачують податки і можуть підтвердити джерела доходів, під такі ліміти автоматично не підпадають.

Що робити, якщо банк встановив занизький ліміт

Якщо підприємцю все ж встановили ліміт, який не відповідає потребам бізнесу, він може звернутися до банку з проханням його підвищити. Для цього потрібно надати документи, які підтверджують необхідність більших обсягів операцій.

Варто пам'ятати, що Меморандум - це не закон і не постанова НБУ, а добровільно погоджені правила для банків, які до нього приєдналися. Мета змін - посилити контроль за рахунками з нетиповими або непрозорими операціями, коли кошти швидко переводять далі без зрозумілого зв'язку з діяльністю клієнта.

Ощадбанк підвищує тарифи на обслуговування

З 1 листопада Ощадбанк змінює тарифи на окремі послуги для фізичних осіб. Вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки зросте до 150 гривень.

Для клієнтів тарифного пакета "Мій рахунок" платні повідомлення про операції подорожчають: SMS коштуватимуть 40 гривень на місяць, а повідомлення у Viber - 25 гривень. Push-повідомлення в застосунку й надалі залишаються безкоштовними.

ПриватБанк змінює умови кредитного ліміту

ПриватБанк повідомив частину власників картки "Універсальна" про зміну умов користування кредитним лімітом з 1 листопада. Конкретні умови залежать від підключеної підписки.

За тарифами для картки без підписки мінімальний платіж становить 5%, а пільговий період - до 55 днів. Із підписками "Приват", "Приват Pro" та "Спільна Pro" діють вигідніші умови: 4% і до 62 днів відповідно.

Тому власникам картки варто перевірити умови саме своєї картки у Приват24, щоб не пропустити зміну мінімального платежу або пільгового періоду.