До 6 листопада міністерства й обласні військові адміністрації мають переглянути критерії критичності та перевірити бізнес, який уже отримав бронювання. Водночас 7 листопада статус критично важливого підприємства автоматично не скасується - для цього потрібне окреме рішення органу, який його надав.

Бронювання та відстрочку від мобілізації в Україні знову переглядають: до 6 листопада міністерства, обласні військові адміністрації (ОВА) та інші уповноважені органи мають перевірити, чи відповідають критеріям критичності підприємства, які вже отримали такий статус, а отже й право бронювати працівників.

Порядок дій визначає постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2026 року № 1328, пише Апостроф. Документ набув чинності 27 жовтня, і відтоді уповноважені органи отримали десять днів, щоб переглянути вимоги до підприємств, які мають особливе значення для галузей економіки або потреб територіальних громад.

Йдеться про два завдання. Перше - привести чинні галузеві та регіональні критерії у відповідність до встановлених вимог. Друге - проаналізувати, чи відповідають оновленим критеріям компанії, які вже мають статус критично важливих. Виконати обидва доручення органи мали до 6 листопада включно, як передбачено пунктом 2 постанови № 1328.

При цьому настання 7 листопада саме по собі не означає автоматичного скасування критичності. Підставою для втрати статусу є не завершення встановленого строку, а виключення критерію, завдяки якому підприємство раніше його отримало.

Якщо орган влади прибере такий критерій зі свого переліку, він зобов'язаний ухвалити окреме рішення про скасування критичності для компанії, яка відповідала саме цій вимозі. Водночас підпункт 1 пункту 3 постанови зберігає чинність рішень, що діяли на момент набрання документом сили: вони продовжують діяти протягом визначеного в них строку, якщо орган їх не скасував.

Коли підприємство може втратити статус

Фахівці радять розрізняти дві ситуації. Якщо критерій, на підставі якого компанія отримала критичність, повністю приберуть, уповноважений орган має скасувати відповідне рішення. Інший сценарій - коли критерій лишають чинним, але його умови стають суворішими: підприємству можуть встановити вищі показники або додати нові вимоги.

У другому випадку постає питання, чи потрібно компанії повторно підтверджувати відповідність. Під час літнього перегляду критеріїв на практиці деяким підприємствам дозволяли додатково подати документи, щоб підтвердити статус. Але такий підхід не був гарантованим для всіх, тож розраховувати на аналогічну можливість цього разу не варто.

Перехідного періоду немає

Постанова № 1328 не встановлює окремого перехідного періоду, протягом якого компанії могли б привести діяльність у відповідність до нових критеріїв або повторно подати документи. Гарантованого часу на усунення невідповідностей підприємства не мають.

Проте відповідне міністерство або ОВА можуть самостійно визначити строки для підтвердження необхідних показників. Оскільки таких гарантій у постанові поки немає, відкладати перевірку власних підстав для отримання статусу не варто.

Що робити підприємству, щоб не втратити критичність

Компаніям, які вже мають статус критично важливих, рекомендують самостійно контролювати рішення органу, який його надав. Насамперед варто:

з'ясувати, за яким саме критерієм підприємство отримало критичність;

стежити за оновленнями міністерства чи ОВА, що відповідають за надання статусу;

перевірити, чи залишився чинним потрібний критерій: якщо його виключили, це може стати підставою для скасування;

з'ясувати, чи змінилися вимоги: якщо критерій доповнили новими умовами або підвищили показники, варто оцінити відповідність;

уточнити строки подання документів, якщо орган передбачив можливість підтвердити статус.

За можливості підприємства можуть заздалегідь звернутися до представників відповідного органу, щоб дізнатися про заплановані зміни та порядок подальшого підтвердження статусу.

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