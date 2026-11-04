До 6 ноября министерства и областные военные администрации должны пересмотреть критерии критичности и проверить бизнес, который уже получил бронирование. При этом 7 ноября статус критически важного предприятия автоматически не отменится - для этого нужно отдельное решение органа, который его предоставил.

Бронирование и отсрочку от мобилизации в Украине снова пересматривают: до 6 ноября министерства, областные военные администрации (ОВА) и другие уполномоченные органы должны проверить, соответствуют ли критериям критичности предприятия, которые уже получили такой статус, а значит и право бронировать сотрудников.

Порядок действий определяет постановление Кабинета Министров Украины от 23 октября 2026 года № 1328, пишет Апостроф. Документ вступил в силу 27 октября, и с тех пор уполномоченные органы получили десять дней, чтобы пересмотреть требования к предприятиям, имеющим особое значение для отраслей экономики или потребностей территориальных общин.

Речь идет о двух задачах. Первая - привести действующие отраслевые и региональные критерии в соответствие с установленными требованиями. Вторая - проанализировать, соответствуют ли обновленным критериям компании, которые уже имеют статус критически важных. Выполнить оба поручения органы должны были до 6 ноября включительно, как предусмотрено пунктом 2 постановления № 1328.

При этом наступление 7 ноября само по себе не означает автоматической отмены критичности. Основанием для потери статуса является не завершение установленного срока, а исключение критерия, благодаря которому предприятие ранее его получило.

Если орган власти уберет такой критерий из своего перечня, он обязан принять отдельное решение об отмене критичности для компании, которая отвечала именно этому требованию. В то же время подпункт 1 пункта 3 постановления сохраняет силу решений, действовавших на момент вступления документа в силу: они продолжают действовать в течение определенного в них срока, если орган их не отменил.

Когда предприятие может потерять статус

Специалисты советуют различать две ситуации. Если критерий, на основании которого компания получила критичность, полностью уберут, уполномоченный орган должен отменить соответствующее решение. Другой сценарий - когда критерий оставляют действующим, но его условия становятся строже: предприятию могут установить более высокие показатели или добавить новые требования.

Во втором случае возникает вопрос, нужно ли компании повторно подтверждать соответствие. Во время летнего пересмотра критериев на практике некоторым предприятиям разрешали дополнительно подать документы, чтобы подтвердить статус. Но такой подход не был гарантирован для всех, поэтому рассчитывать на аналогичную возможность в этот раз не стоит.

Переходного периода нет

Постановление № 1328 не устанавливает отдельного переходного периода, в течение которого компании могли бы привести деятельность в соответствие с новыми критериями или повторно подать документы. Гарантированного времени на устранение несоответствий у предприятий нет.

Однако соответствующее министерство или ОВА могут самостоятельно определить сроки для подтверждения необходимых показателей. Поскольку таких гарантий в постановлении пока нет, откладывать проверку собственных оснований для получения статуса не стоит.

Что делать предприятию, чтобы не потерять критичность

Компаниям, которые уже имеют статус критически важных, рекомендуют самостоятельно контролировать решения органа, который его предоставил. Прежде всего стоит:

выяснить, по какому именно критерию предприятие получило критичность;

следить за обновлениями министерства или ОВА, отвечающих за предоставление статуса;

проверить, остается ли действующим нужный критерий: если его исключили, это может стать основанием для отмены;

выяснить, изменились ли требования: если критерий дополнили новыми условиями или повысили показатели, стоит оценить соответствие;

уточнить сроки подачи документов, если орган предусмотрел возможность подтвердить статус.

По возможности предприятия могут заранее обратиться к представителям соответствующего органа, чтобы узнать о запланированных изменениях и порядке дальнейшего подтверждения статуса.

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