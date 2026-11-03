С 1 ноября начинается отопительный сезон, и суммы в платежках вырастут. Однако сами тарифы не изменились: газ стоит 7,96 грн за кубометр, а электроэнергия - 4,32 грн за кВт·ч.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине в ноябре остаются без изменений - несмотря на начало отопительного сезона цена газа и электроэнергии для населения не выросла. Вместе с тем суммы в квитанциях станут больше, поскольку вырастут объемы потребления.

Начало отопительного сезона традиционно заставляет украинцев внимательнее считать расходы на коммуналку. Хорошая новость в том, что стоимость топлива в ноябре 2026 года остается на прежнем уровне.

Газ: какая цена будет действовать для населения

По данным компании «Нафтогаз Украины», цена газа для бытовых потребителей удерживается на уровне 7,96 грн за кубометр. Годовой тариф «Фиксированный» действует до 30 апреля 2027 года, поэтому сам старт отопительного сезона не изменил стоимость голубого топлива.

Однако именно в холодные месяцы домохозяйства сжигают больше всего газа, поэтому общая сумма в платежке вырастет не из-за подорожания, а из-за большего объема потребления.

Электроэнергия: тариф для населения

Цена на электроэнергию для населения также не изменилась и составляет 4,32 грн за кВт·ч. Отдельная льготная ставка предусмотрена для владельцев домов с электроотоплением - 2,64 грн за кВт·ч на потребление до 2000 кВт·ч в месяц.

Объемы, превышающие этот лимит, оплачиваются уже по базовому тарифу 4,32 грн за кВт·ч. То есть домохозяйства с электроотоплением, которые исчерпали 2000 кВт·ч, будут платить за излишек на 1,68 грн больше за каждый киловатт.

Как уменьшить платежку: субсидия

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что заявки на получение субсидии с начала отопительного сезона можно подать до 30 ноября 2026 года. Большинству домохозяйств помощь перечисляют автоматически.

Подавать новое заявление и декларацию через ПФУ нужно только в случае изменения состава семьи или имущественного положения. Все остальные получатели субсидии продолжают получать выплаты без дополнительных обращений.

Ранее Politeka сообщала, что предусматривает меморандум МВФ на 2027 год относительно повышения тарифов на газ и электроэнергию.

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