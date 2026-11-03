В октябре дизельное топливо в Украине подорожало на 5,5% - почти до 104 гривен за литр. Чтобы не допустить дальнейшего роста цен и дефицита ресурса, правительство ускорило пропуск топлива через границу.

Цены на топливо на АЗС Украины снова пошли вверх - в октябре дизель подорожал на 5,5% и вплотную приблизился к 104 гривнам за литр. Чтобы не допустить дальнейшего роста цен и дефицита ресурса, правительство ускорило пропуск топлива через границу.

Как сообщает Traktorist.ua, в октябре дизельное топливо в Украине подорожало на 5,5% - почти до 104 гривен за литр. Это один из самых заметных месячных скачков цены, который напрямую бьет по кошелькам водителей, аграриев и перевозчиков.

Чтобы предотвратить дальнейший рост цен и дефицит ресурса, правительство ускорило пропуск топлива через границу. Речь идет об упрощении таможенных процедур для грузов с нефтепродуктами, чтобы топливо быстрее попадало на внутренний рынок и не задерживалось на пунктах пропуска.

На стоимость литра в Украине давят сразу несколько факторов. Помимо мировых котировок, это логистика импорта и акцизный налог, который заложен в цену каждого литра. Ускорение пропуска через границу должно уменьшить именно логистическую составляющую и не дать ценам разогнаться еще больше.

Что это значит для водителей

Для потребителей решение правительства означает, что в ближайшее время резкого скачка цен на АЗС можно избежать, если импорт топлива стабилизируется. В то же время, если дефицит ресурса сохранится, цены могут продолжить рост.

Ранее Politeka сообщала, НБУ ухудшил прогноз инфляции до 12,5%: топливо и обстрелы давят на цены.

Также Politeka сообщала, автогаз подорожал до 57,66 грн за литр: как изменились цены на бензин и дизель.

Как сообщала Politeka, курс доллара и цены в Украине: как повышение ставки НБУ до 16,5% скажется на кошельке.