Участники боевых действий имеют право на бесплатное жилье от государства, но одного удостоверения УБД недостаточно. Объясняем, как подтвердить неудовлетворительные жилищные условия, какие документы собрать и кто может получить денежную компенсацию вместо квартиры.

Кредиты на жилье для военных по программе «єОселя» - не единственный путь к собственной квартире. Участники боевых действий могут претендовать на бесплатное жилье от государства, однако для этого сначала нужно подтвердить, что нынешние условия проживания не соответствуют государственным стандартам, и стать на соответствующий квартирный учет.

Как пояснили в Министерстве по делам ветеранов, подать заявление могут военнослужащие, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших защитников и вынужденные переселенцы. При этом льготный статус сам по себе не гарантирует места в очереди - претендент должен обосновать, почему его жилищные условия не дотягивают до норм.

Кто может попасть в квартирную очередь

Главное основание для постановки на учет - дефицит жилой площади в расчете на одного человека. Также в очередь берут, если в пределах одной комнаты вынуждены проживать несколько разных семей или граждане разного пола в возрасте от девяти лет.

Заявление об улучшении условий можно подать и тогда, когда жилье не соответствует техническим или санитарным нормам. Аналогичное право действует для жителей общежитий и коммунальных квартир. Отдельным фактором признано тяжелое хроническое заболевание у кого-либо из родственников, которое делает невозможным совместное проживание. Кроме того, на учет могут претендовать арендаторы, которые официально снимают дом или квартиру по договору не менее пяти лет.

Какие документы нужны

Для начала процедуры готовится заявление, подписанное каждым совершеннолетним членом семьи. К нему прилагают справки об официальном месте проживания, документы о наличии льгот и сведения о наличии или отсутствии аналогичной регистрации по месту работы. Переселенцам необходимо дополнительно подать действующую справку ВПЛ.

Собранный пакет документов передают в Центр предоставления административных услуг, исполнительный комитет местного совета или районную государственную администрацию по месту проживания. На рассмотрение материалов государству отводится один месяц.

После рассмотрения заявителю предоставляют письменный ответ о включении в список или мотивированный отказ. Гражданина закрепляют в общей, первоочередной или внеочередной очереди. При этом сам факт регистрации не гарантирует быстрого получения ключей - придется дождаться продвижения по списку. Окончательное решение о передаче недвижимости принимает исполком, выдавая ордер на заселение.

Кто может получить деньги вместо квартиры

Денежный эквивалент вместо самого жилья имеют право получить далеко не все защитники. Этот механизм распространяется только на лиц с инвалидностью вследствие войны I и II группы, а также на близких погибших защитников и защитниц.

Для выделения средств выдвинуты два строгих требования: заявители должны обязательно состоять на квартирном учете, а площадь их имеющегося жилья не должна превышать 13,65 квадратного метра на одного человека.

Отдельно стоит отметить, что Украина заключает соглашение с Банком развития Совета Европы на сумму 80 миллионов евро для финансирования жилищных ваучеров для переселенцев с временно оккупированных территорий. Это позволит направить почти 4 миллиарда гривен на покупку жилья для людей, чей дом разрушен или захвачен врагом.

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