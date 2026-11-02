С 14 ноября 2026 года украинские банки переходят ко второму этапу ограничений на переводы для предпринимателей. Сниженные лимиты коснутся новосозданных и неактивных ФОП, а также юридических лиц с признаками рисковой деятельности.

Тарифы на обслуживание счетов в банках меняются - в ноябре клиентов финансовых учреждений ждут новые ограничения на переводы. С 14 ноября банки переходят ко второму этапу применения лимитов, предусмотренных Меморандумом об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Документ, который украинские банки подписали еще в августе, устанавливает сниженные месячные лимиты на переводы для трех категорий клиентов. Для ФОП первой группы лимит снижают до 400 000 гривен в месяц вместо 600 000 гривен. Для ФОП второй и третьей групп - до 1 миллиона гривен вместо 3 миллионов. Для отдельных юридических лиц - до 2 миллионов гривен вместо 5 миллионов.

Ограничения касаются не всех предпринимателей, а только тех, кто попадает под определенные категории. Речь идет о новосозданных ФОП, неактивных ФОП, а также юридических лицах с признаками рисковой деятельности или компаниях-оболочках. Клиентов, которые активно пользуются счетами и не имеют признаков риска, эти лимиты не затрагивают.

Как снять или повысить лимит

Наличие ограничений не означает автоматического запрета на проведение финансовых операций. Если предпринимателю нужно перевести большую сумму, он может обратиться в свой банк с просьбой повысить или отменить лимит. Для этого придется предоставить документы, подтверждающие происхождение денег.

Отдельно с 1 ноября изменился тариф на обслуживание неактивных текущих счетов в Ощадбанке - стоимость выросла до 150 гривен в месяц. Речь идет о случаях, когда к счету не привязана пластиковая платежная карта. Клиентам советуют проверить, нет ли у них таких счетов, и закрыть их, чтобы не платить ежемесячно за обслуживание.

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