На этой неделе Украину накроет ощутимое похолодание. Температура упадет по всей стране, а ночью будут фиксировать первые заморозки до -2°. Синоптики рассказали, когда именно начнутся ночные минусы и стоит ли ждать снег.

Похолодание в Украине в начале ноября на этой неделе станет ощутимым по всей стране: столбики термометров упадут даже в традиционно теплых южных и восточных регионах, где днем ожидается не выше +3°...+7°. О двузначных показателях тепла придется забыть. Об этом сообщает «Погода УНИАН».

Главное изменение, которое почувствуют украинцы, - это возвращение ночных минусов. Уже на этой неделе ночью будут фиксировать первые заморозки до 0°...-2°, и раньше всего они накроют западные области. Большую часть рабочей недели сохранится сухая погода, а ближе к выходным страну пересекут дожди.

Как будет меняться температура по дням

Понедельник, 2 ноября, еще стартует с относительного тепла. В большинстве областей воздух прогреется до +7°...+12°, а на юго-востоке показатели локально подскочат аж до +15°. Существенных осадков синоптики в этот день не прогнозируют.

Уже во вторник, 3 ноября, прохлада начнет заходить с севера и запада. В этих регионах, а также местами в центре, температура опустится до +6°...+9°, тогда как на остальной территории еще удержится комфортные +10°...+15°. Небо затянет облаками, а в центральных областях возможны небольшие дожди.

Среда, 4 ноября, - день, когда похолодание наберет обороты. На севере днем ожидается всего +3°...+6°, в западной части - до +7°. Большинство остальных областей и Закарпатье получат свои +5°...+10°, и только на юго-востоке столбики термометров еще удержатся на отметках +11°...+12°.

Четверг, 5 ноября, принесет сухую погоду для большинства регионов, разве что на северо-востоке есть риск мелкой мороси. Общий температурный фон составит +3°...+8°, а на Закарпатье - до +10°.

Дожди и выходные

В пятницу, 6 ноября, накануне выходных зонты понадобятся почти везде: страну накроют небольшие дожди. Воздух прогреется лишь до +4°...+8°, а на юге - максимум до +9°.

В выходные, 7-8 ноября, осадки наконец прекратятся и снова установится сухая, но холодная погода. Температурная планка уверенно зафиксируется в пределах +3°...+8° по всей стране.

Снега пока на большей части территории не ожидается - минусовые показатели установятся прежде всего в ночные часы, тогда как днем воздух будет оставаться в плюсе. Холоднее всего в ближайшие дни будет на севере и западе, где заморозки начнутся первыми.

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