Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 3 по 9 ноября обещает относительно тёплые дни, однако ночью регион накроют заморозки до -1°, а в пятницу, 6 ноября, возможны осадки.

Прогноз погоды на предыдущую неделю для Киевской области уже фиксировал похолодание, а новые данные синоптиков показывают, что регион и дальше ждут прохладные ночи. На протяжении недели с 3 по 9 ноября днём воздух удержится в пределах +6…+10°, однако ночью столбики термометров будут опускаться до -1°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +6° до +10°, а ночные — от -1° до +8°.

Во вторник, 3 ноября, в Киевской области ожидается самый тёплый день недели — воздух прогреется до +10°, ночью же температура удержится на отметке +8°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 4 ноября, столбики термометров опустятся до +7° днём и +5° ночью. Облачность останется переменчивой — облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 5 ноября, ожидается самый прохладный день недели: днём воздух прогреется лишь до +6°, а ночью охладится до +2°. Небо укроют облака с прояснениями, осадков не будет.

В пятницу, 6 ноября, температура днём поднимется до +7°, а ночью удержится на отметке +6°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки — единственный день недели с таким риском.

В субботу, 7 ноября, днём воздух прогреется до +6°, а ночью ожидается ночной заморозок — температура опустится до -1°. Облачность — малооблачно, без осадков.

В воскресенье, 8 ноября, столбики термометров днём будут подниматься до +7°, а ночью опускаться до +1°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 9 ноября, завершающий день недели принесёт температуру +6° днём и +1° ночью. Облачность — малооблачно, без осадков.

Самым тёплым днём недели станет вторник, 3 ноября, с температурой +10°, а самым прохладным днём — четверг, 5 ноября, с отметкой +6°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°, однако ночью будет ощущаться значительно прохладнее — от +8° до -1°. Единственный день с возможными осадками — пятница, 6 ноября.

Из-за ночных заморозков, которые ожидаются в субботу, 7 ноября, стоит позаботиться о более тёплой одежде, особенно людям пожилого возраста и тем, кто проводит время на улице вечером и ночью. В пятницу, когда возможны осадки, лучше иметь при себе зонт и быть внимательнее за рулём.

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