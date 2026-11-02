Средняя цена на дизельное топливо выросла на 24 копейки и достигла 104,5 грн/л. Автогаз подорожал на 75 копеек - до 58,41 грн/л.

Цены на топливо в Украине продолжают расти на фоне инфляции и обстрелов: в понедельник, 2 ноября, средняя стоимость дизельного топлива подскочила сразу на 24 копейки и достигла 104,5 грн за литр. При этом бензин А-95 прибавил лишь одну копейку.

Такие данные обнародовал портал minfin.com.ua, сообщает Укринформ. Дизель дорожает уже несколько дней подряд, и теперь его средняя цена превысила психологическую отметку в 104 гривны за литр, что больно бьет по кошелькам аграриев и перевозчиков.

Сколько теперь стоит топливо

По состоянию на 2 ноября зафиксированы такие средние цены по стране. Бензин А-95 премиум - 93,89 грн/л. Обычный А-95 - 90,08 грн/л, и это на 1 копейку дороже, чем было. В свою очередь бензин А-92 подешевел на 12 копеек - до 86,35 грн/л. Дизельное топливо подорожало больше всего - на 24 копейки, до 104,5 грн/л.

Автогаз вообще показал рекордный скачок: плюс 75 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (30 октября), и теперь средняя цена составляет 58,41 грн/л. Для водителей, которые ездят на газу, это ощутимое подорожание за один день.

Цены по сетям заправок

Если смотреть по конкретным сетям АЗС, разброс в ценах значительный. Самый дешевый дизель зафиксирован в сети «Авантаж 7» - 101 грн/л, бензин А-95 там стоит 86,95 грн/л, а автогаз - 55,95 грн/л. В «БРСМ-Нафта» дизель продают по 102,37 грн/л, бензин А-95 - по 87,85 грн/л.

Самые высокие цены традиционно держат премиальные сети. В «ОККО» и WOG дизель стоит 106,9 грн/л, а бензин А-95 - 92,9 грн/л. Автогаз в этих сетях продают по 59,9 грн/л. «Укрнафта» предлагает дизель по 103,9 грн/л, бензин А-95 - по 88,9 грн/л, автогаз - по 56,9 грн/л.

В сети UPG дизель стоит 102,9 грн/л, бензин А-95 - 89,9 грн/л, автогаз - 57,9 грн/л. А вот в BVS дизель оказался самым дорогим - 107,33 грн/л, бензин А-95 - 89,9 грн/л, автогаз - 57,9 грн/л.

Что было с ценами раньше

Для сравнения, еще в пятницу, 30 октября, средняя цена бензина А-95 даже снижалась - на 2 копейки, до 90,07 грн/л. Дизель тогда подешевел на 1 копейку, до 104,26 грн/л. То есть за выходные ситуация на рынке резко развернулась, и именно дизель стал главным драйвером подорожания.

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