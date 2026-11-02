В октябре 2026 года курятина в Украине остается относительно стабильной, однако отдельные виды за сентябрь заметно подорожали. Самым дорогим остается филе, а больше всего за месяц прибавило в цене бедро.

Цены на продукты и топливо в Украине продолжают меняться, и курятина здесь не исключение. Стоимость этого мяса остается относительно стабильной, хотя отдельные виды за сентябрь заметно подорожали.

Как сообщает Dilo со ссылкой на данные «Минфина», актуальная стоимость курятины на 29 октября выглядит так: филе стоит 199-255 грн за килограмм, бедро - 139-159 грн, голень - 79,99-109 грн, а тушка - 117,50 грн за килограмм.

Как менялись цены в сентябре

Несмотря на спокойные цифры, за сентябрь цены на курятину в среднем выросли на 0,98% по сравнению с августом. Больше всего подорожало бедро: средняя цена за месяц составила 140,08 грн/кг, а в конце сентября достигла уже 152,33 грн/кг. То есть за один месяц бедро прибавило 23 гривны на килограмме.

Филе, напротив, немного подешевело. Его средняя цена была около 232,25 грн/кг: в начале сентября килограмм стоил 238 грн, а в сетях цена колебалась от 216,52 грн/кг в Auchan до 245,34 грн/кг в Megamarket.

Голени за месяц подорожали лишь на 1,50 грн: средняя цена в сентябре составила 103,33 грн/кг, а в конце месяца - 94,50 грн/кг. В Novus голени в среднем стоили 97,17 грн/кг, в Megamarket - 109,48 грн/кг. Тушка за сентябрь прибавила 3,50 грн/кг: среднемесячная цена составляла 112,29 грн, а 29 сентября - уже 117,50 грн.

Сколько стоит курятина в супермаркетах

В популярных сетях цены на курятину отличаются заметно. Куриное филе в АТБ продают по 207,89 грн/кг, в Сильпо - по 266,80 грн/кг. Самые дешевые голени можно найти в Novus - 79,99 грн/кг. Таким образом, розничная стоимость зависит не только от вида продукции, но и от конкретной сети.

Что будет с ценами дальше

Ракетные удары по распределительным центрам торговых сетей разрушили старую систему снабжения продуктов. Теперь ритейл требует от производителей мяса птицы и яиц перестроить логистику и доставлять продукцию напрямую в супермаркеты, а также предлагает переложить на поставщиков до 100% рисков потери товара из-за войны.

Производители предупреждают, что такие условия могут привести к подорожанию продукции, сокращению ассортимента и ослаблению конкуренции. Как заявил исполнительный директор Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко, производители оценивают возможный рост себестоимости продукции на 10-15% из-за необходимости прямой доставки в магазины.

В то же время за 8 месяцев 2026 года украинские производители экспортировали 330,2 тыс. тонн мяса птицы - это на 12,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако выручка от экспорта уменьшилась на 2,6% - до 697,9 млн долларов.

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