Понедельник, 2 ноября, пройдёт под знаком внутренней честности. Многим знакам придётся заглянуть в свои отношения – с партнёрами, друзьями или даже с собственным прошлым – и понять, чего действительно хочется. Прогноз на этот день обнародовало издание Horoscope.com. День подходит для разговоров, которые давно откладывали, и для того, чтобы отпустить то, что уже не имеет смысла держать.

Овен

Перед вами открываются новые горизонты, но изменения, происходившие в последнее время, ещё не завершены полностью. Может возникать соблазн всё бросить и убежать от текущей ситуации. Однако настоящее обновление наступит только тогда, когда вы чётко сформулируете собственные желания. Используйте сегодняшний день, чтобы подумать, чего вы на самом деле хотите – пока картина не совсем ясна, и спешить с выводами не стоит.

Телец

Вы привыкли скрывать свои эмоциональные потребности от окружающих, и людям приходится догадываться о ваших самых глубоких секретах. Чтобы довериться, вам нужна уверенность в собеседнике. Сегодня вы можете сэкономить много времени в личной жизни, если просто скажете партнёру, чего хотите от отношений или что хотели бы изменить. Не бойтесь открыто говорить о своих чувствах – партнёр готов слушать и услышать вас.

Близнецы

У вас появляется желание пересмотреть некоторые моральные и социальные установки, которые мешают строить отношения. Преодолев подобные препятствия на собственном опыте и наблюдая, как с ними борются другие, вы решили покончить с ними раз и навсегда. Но будьте осторожны и уважайте приватное пространство близких людей – не все настолько же открыты к переменам, как вы сами.

Рак

Окружающим бывает сложно понять, куда вы направляетесь – вы живёте в собственном воображаемом мире, который не всегда совпадает с реальностью. Если решите остаться дома и отдохнуть, проблем не возникнет. Но если придётся идти на работу, старайтесь выражаться максимально чётко. Иначе ваши предложения могут остаться неуслышанными, а коллеги просто не поймут, чего вы от них хотите.

Лев

В ближайшие дни вас могут одолевать сомнения. Это не самый продуктивный период для принятия важных решений о будущем, поэтому лучше отложить их. Если кто-то в профессиональной или личной жизни попросит вас взять на себя больше обязательств, у вас может появиться желание притормозить процесс, даже не до конца понимая почему. Не спешите с ответом – подождите немного, пока сомнения утихнут.

Дева

Чего вы на самом деле боитесь? Возможно, контакта с другими людьми? Возникает ощущение, будто невидимая верёвка не даёт вам приблизиться к людям, а то и тянет назад. Это связано с прошлым – неудачные отношения до сих пор преследуют вас и накладывают тень на нынешние. Настало время избавиться от скелетов в шкафу и позволить себе двигаться дальше без этого груза.

Весы

Вполне вероятно, что сегодня вам захочется сделать шаг назад, чтобы внимательнее взглянуть на свои отношения. Ваша телефонная книга переполнена именами, телефон не замолкает, сообщения сыплются одно за другим. Но разве не странно, что несмотря на это вы чувствуете себя одиноко? Настало время отказаться от поверхностных связей и сосредоточиться на тех отношениях, которые действительно имеют для вас значение.

Скорпион

Если в последнее время вы часто оглядываетесь на прошлое, это делается для того, чтобы освободиться от него. Возможно, вам хочется вспомнить детство или восстановить отношения со старыми друзьями. Но планеты делают вас слишком романтичными, и реальность может разочаровать. Взгляд назад – не лучший способ двигаться в будущее: ностальгия редко бывает такой приятной, какой кажется издалека.

Стрелец

Иногда ваши отношения напоминают магниты: когда вы приближаетесь, другой человек пытается отстраниться, а как только отступаете – возвращается в вашу жизнь. Человеческая природа сложна. Сейчас вы, вероятно, именно отступаете, хотя и не сдаётесь полностью. Эта передышка даст вам время подумать, какая сторона вашей личности на самом деле притягивает людей сильнее всего.

Козерог

Вы входите в период сомнений, особенно в отношении личной жизни. Вам нравится, когда отношения и чувства ясны и понятны, поэтому в ближайшие дни вы много будете думать о партнёре. Тот ли это человек? Искренни ли его чувства? Смогли бы вы обойтись без этого человека? Ответы придут в течение следующих двух месяцев. И помните – идеальных людей не существует.

Водолей

В последний месяц у вас могли возникать трудности в общении с близкими людьми. Это не повод для беспокойства, хотя ощущение дисбаланса могло оставаться. Сегодня отличный день, чтобы уладить конфликты прошлого месяца или прямо высказать свои чувства. Не бойтесь играть в откровенную игру – честность сейчас лучшая стратегия, так что смело просите собеседников тоже быть искренними с вами.

Рыбы

У вас есть привычка проживать собственную жизнь как бы через партнёра. Сегодня может прийти осознание, что эта привычка не слишком полезна для вас. Вы отдаёте больше, чем получаете взамен, и это постепенно забирает вашу энергию – запас почти исчерпан. Позвольте себе сегодня немного эгоизма: сделайте что-то для себя, ведь давно пора позаботиться именно о собственных потребностях.