Понеділок, 2 листопада, пройде під знаком внутрішньої чесності. Багатьом знакам доведеться зазирнути у свої стосунки – з партнерами, друзями чи навіть із власним минулим – і зрозуміти, чого насправді хочеться. Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com. День підходить для розмов, які давно відкладали, і для того, щоб відпустити те, що вже не має сенсу тримати.

Овен

Перед вами відкриваються нові горизонти, але зміни, які відбувалися останнім часом, ще не завершені повністю. Може виникати спокуса все кинути й втекти від поточної ситуації. Утім, справжнє оновлення настане лише тоді, коли ви чітко сформулюєте власні бажання. Використайте сьогоднішній день, щоб подумати, чого ви насправді хочете – поки що картина не зовсім зрозуміла, і поспішати з висновками не варто.

Телець

Ви звикли приховувати свої емоційні потреби від оточення, і людям доводиться здогадуватися про ваші найглибші секрети. Щоб довіритися, вам потрібна впевненість у співрозмовнику. Сьогодні ви можете заощадити багато часу в особистому житті, якщо просто скажете партнеру, чого хочете від стосунків або що хотіли б змінити. Не бійтеся відкрито говорити про свої почуття – партнер готовий слухати й почути вас.

Близнюки

У вас зʼявляється бажання переглянути деякі моральні та соціальні установки, які заважають будувати стосунки. Подолавши подібні перешкоди на власному досвіді й спостерігаючи, як з ними борються інші, ви вирішили покінчити з ними раз і назавжди. Але будьте обережні й поважайте приватний простір близьких людей – не всі настільки ж відкриті до змін, як ви самі.

Рак

Оточенню буває складно зрозуміти, куди ви прямуєте – ви живете у власному уявному світі, який не завжди збігається з реальністю. Якщо вирішите залишитися вдома й відпочити, проблем не виникне. Але якщо доведеться йти на роботу, намагайтеся висловлюватися максимально чітко. Інакше ваші пропозиції можуть залишитися непочутими, а колеги просто не зрозуміють, чого ви від них хочете.

Лев

Найближчими днями вас можуть долати сумніви. Це не найпродуктивніший період для прийняття важливих рішень щодо майбутнього, тож краще відкласти їх. Якщо хтось у професійному чи особистому житті проситиме вас взяти на себе більше зобовʼязань, у вас може зʼявитися бажання загальмувати процес, навіть не до кінця розуміючи чому. Не поспішайте з відповіддю – зачекайте трохи, поки сумніви вщухнуть.

Діва

Чого ви насправді боїтеся? Можливо, контакту з іншими людьми? Виникає відчуття, ніби невидима мотузка не дає вам наблизитися до людей, а то й тягне назад. Це повʼязано з минулим – невдалі стосунки досі переслідують вас і накладають тінь на теперішнє. Настав час позбутися скелетів у шафі та дозволити собі рухатися далі без цього тягаря.

Терези

Цілком імовірно, що сьогодні вам захочеться зробити крок назад, аби уважніше поглянути на свої стосунки. Ваша телефонна книга переповнена іменами, телефон не змовкає, повідомлення сипляться одне за одним. Та хіба не дивно, що попри це ви почуваєтеся самотніми? Настав час відмовитися від поверхневих звʼязків і зосередитися на тих стосунках, які дійсно мають для вас значення.

Скорпіон

Якщо останнім часом ви часто озираєтеся на минуле, це робиться для того, щоб звільнитися від нього. Можливо, вам хочеться пригадати дитинство або відновити стосунки зі старими друзями. Але планети роблять вас надто романтичними, і реальність може розчарувати. Погляд назад – не найкращий спосіб рухатися у майбутнє: ностальгія рідко буває такою приємною, якою здається здалеку.

Стрілець

Іноді ваші стосунки нагадують магніти: коли ви наближаєтеся, інша людина намагається відсторонитися, а щойно відступаєте – повертається у ваше життя. Людська природа складна. Зараз ви, ймовірно, саме відступаєте, хоча й не здаєтеся повністю. Цей перепочинок дасть вам час подумати, яка сторона вашої особистості насправді притягує людей найсильніше.

Козеріг

Ви входите в період сумнівів, особливо щодо особистого життя. Вам подобається, коли стосунки та почуття ясні й зрозумілі, тож найближчими днями ви багато думатимете про партнера. Чи той це хто треба? Чи щирі його почуття? Чи змогли б ви обійтися без цієї людини? Відповіді прийдуть протягом наступних двох місяців. І памʼятайте – ідеальних людей не існує.

Водолій

Останній місяць у вас могли виникати труднощі в спілкуванні з близькими людьми. Це не привід хвилюватися, хоча відчуття дисбалансу могло залишатися. Сьогодні чудовий день, щоб владнати конфлікти минулого місяця або прямо висловити свої почуття. Не бійтеся грати у відверту гру – чесність зараз найкраща стратегія, тож сміливо просіть співрозмовників теж бути щирими з вами.

Риби

Ви маєте звичку проживати власне життя ніби крізь партнера. Сьогодні може прийти усвідомлення, що це не найкорисніша звичка для вас. Ви віддаєте більше, ніж отримуєте натомість, і це поступово забирає вашу енергію – запас майже вичерпано. Дозвольте собі сьогодні трохи егоїзму: зробіть щось для себе, адже давно час подбати саме про власні потреби.