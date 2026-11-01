Статус військовозобов'язаного в Україні мають не тільки чоловіки від 25 до 60 років - до цієї категорії можуть потрапити й молодші громадяни, і жінки-медики, і колишні військові.

Правила військового обліку в ТЦК в Україні визначають статус військовозобов'язаного значно ширше, ніж багато хто звик думати. До цієї категорії належать не тільки чоловіки від 25 до 60 років, а й молодші громадяни, жінки з медичною освітою та колишні військові.

Як пояснює Новини.LIVE з посиланням на закон України «Про військовий обов'язок і військову службу», базову групу військовозобов'язаних становлять чоловіки, яким виповнилося 25 років. Головні умови - перебування в запасі та відсутність факту досягнення граничного віку для несення служби. Для більшості громадян цей ліміт встановлено на рівні 60 років.

Кому статус надають раніше за 25 років

Думка, що всі, хто молодший за 25 років, вважаються виключно призовниками, не відповідає дійсності. Громадянин може набути статусу військовозобов'язаного і в молодшому віці, якщо його вже поставили на відповідний облік за статтею 37 закону. Ідеться про чоловіків, звільнених зі строкової служби одразу в запас, а також про тих, хто отримав офіцерське чи окреме спеціальне звання.

Саме проходження військово-лікарської комісії або отримання військового квитка чи приписного посвідчення не переводить людину в іншу категорію автоматично. Верховний Суд у своїх роз'ясненнях наголошував: віковий ценз у 25 років захищає саме призовників, але не поширюється на осіб, які вже отримали статус резервістів. Для військовозобов'язаних, яким ще не виповнилося 25 років, діють окремі спеціальні правила мобілізації.

Граничний вік служби: 60 і 65 років

Для переважної більшості військовозобов'язаних граничний вік перебування на службі становить 60 років. Водночас для представників вищого офіцерського складу планку підвищено до 65 років. Після досягнення цих меж чоловіка знімають з військового обліку.

Колишні військові і зарахування в запас

Після завершення контракту або звільнення з армії громадянин втрачає статус діючого військовослужбовця. Якщо лікарська комісія не знайшла підстав для повного виключення з обліку, держава автоматично переводить таку людину в запас. Колишніх військових можуть зареєструвати як звичайних військовозобов'язаних або включити до складу оперативного резерву. Щоб точно знати свою чинну категорію, ветеранам радять уважно перевіряти записи у військово-облікових документах.

Яких жінок ставлять на військовий облік

Закон розрізняє правила військового обліку для жінок залежно від освіти. Громадянки з медичною або фармацевтичною спеціальністю, придатні до служби за станом здоров'я та віком, зобов'язані стати на облік у територіальних центрах комплектування. Жінки, чиї цивільні професії лише схожі на військові спеціальності, звертаються до ТЦК виключно за власним бажанням.

Отримавши військовий документ, жінка набуває тих самих обов'язків, що й чоловіки, зокрема вимогу своєчасно оновлювати персональні дані. Але сам факт перебування на обліку не означає неминучої відправки на фронт. За чинною редакцією закону, під час воєнного стану призов таких жінок на службу або залучення до робіт в оборонному секторі відбувається лише на добровільній основі.

Цифровий квиток у «Резерв+»

Після досягнення 25 років українцям більше не потрібно йти до ТЦК, щоб змінити статус із призовника на військовозобов'язаного, - держава переводить таких чоловіків на новий облік автоматично. Замість паперових посвідчень діє цифровий військовий квиток у застосунку «Резерв+». Однак цей електронний документ не безстроковий: термін дії залежить від того, на який строк людині погодили відстрочку. Щойно право на відстрочку спливає, виписка в «Резерв+» втрачає силу, і документ у застосунку доведеться згенерувати заново.

Як перевірити свій статус

Найшвидший спосіб - відкрити застосунок «Резерв+» і подивитися електронний військово-обліковий документ. Якщо в записах є розбіжності, зверніться до територіального центру комплектування за місцем перебування на обліку. Жінкам із медичною чи фармацевтичною освітою радять оформити військово-обліковий документ у ТЦК незалежно від того, чи планують вони службу.

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