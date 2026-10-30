Мобілізація в Україні не скасовує права громадян на приватність і захист особистих речей.

Мобілізація в Україні передбачає перевірку військово-облікових документів, але це не означає, що представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) можуть безпідставно переглядати смартфон або забирати його.

Про це йдеться в поясненні юристів, зокрема адвокатки Марини Бекало.

Чи можуть вимагати розблокувати смартфон

Під час перевірки документів на вулиці або блокпості правоохоронці можуть перевіряти посвідчення особи та військово-облікові документи відповідно до встановлених правил. Однак така процедура сама по собі не дає права читати приватні повідомлення, переглядати фотографії чи перевіряти історію браузера.

Конституція України гарантує таємницю листування та телефонних розмов. Тому доступ до вмісту пристрою має відбуватися на законних підставах, а не лише через вимогу посадовця.

На блокпостах ситуація може бути іншою, якщо виникають обґрунтовані підозри щодо незаконної зйомки військових об’єктів. У такому разі можливі передбачені законом процесуальні дії. Проте це не означає, що перевірка особистого листування дозволена без належних підстав.

Чи можуть забрати телефон силою

За словами Марини Бекало, працівники ТЦК не мають повноважень примусово вилучати смартфони або інші особисті речі. Так само вони не можуть самостійно застосовувати силу чи незаконно утримувати людину.

Мобілізація в Україні не скасовує цих обмежень. Навіть якщо в приміщенні ТЦК просять залишити гаджет на зберігання, таке прохання не дає права забирати його примусово. Адміністративне затримання в передбачених законом випадках здійснює поліція.

Як діяти в разі порушення прав

Юристи радять не загострювати конфлікт і за першої можливості повідомити близьких про своє місцеперебування. Якщо майно вилучили примусово, важливо зафіксувати обставини та уважно прочитати документи перед підписанням. За незгоди з їхнім змістом варто зазначити свої заперечення.

Оскаржити можливі порушення можна, звернувшись до керівництва Нацполіції, Державного бюро розслідувань, прокуратури або суду.

Громадяни також можуть фіксувати дії посадовців на камеру для захисту своїх прав. Але відео з військовою технікою, блокпостами чи переміщенням військових не слід публікувати в мережі, якщо це може розкрити чутливу інформацію.

Джерело: ТСН