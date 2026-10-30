Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оновлює механізм перевірки тарифів на водопостачання й водовідведення - витрати водоканалів контролюватимуть ретельніше.

Тарифи на воду та водовідведення в Україні переглядатимуть за новою процедурою - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оновлює механізм перевірки витрат водоканалів, які закладають у платіжки для населення.

Як повідомляє «Перший бізнесовий», ідеться про оновлення механізму перевірки тарифів на водопостачання та водовідведення. Новий підхід має дозволити ретельніше контролювати витрати комунальних підприємств і підвищити прозорість формування цін для населення.

За даними НКРЕКП, під час перевірок більше уваги приділятимуть обґрунтованості витрат, які водоканали включають до структури тарифу. Ідеться про витрати на електроенергію, ремонт мереж, модернізацію обладнання та оплату праці - саме ці складові впливають на остаточну вартість послуг.

Нові правила не означають автоматичного зниження тарифів. Проте вони можуть допомогти виявити необґрунтовані витрати або помилки в розрахунках, які безпосередньо впливають на суми в платіжках. У таких випадках можливий перегляд вартості послуг.

Що перевірятимуть у тарифі на воду

Посилення контролю має стимулювати водоканали ефективніше використовувати фінансові ресурси та відповідальніше підходити до формування тарифної політики. Для більшості споживачів головним результатом змін може стати підвищення прозорості процесу тарифоутворення.

Водночас остаточний вплив на розмір платіжок залежатиме від результатів перевірок та подальших рішень регулятора. Якщо в розрахунках знайдуть необґрунтовані витрати, вартість послуг можуть переглянути - як у бік зменшення, так і з урахуванням реально підтверджених видатків підприємств.

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