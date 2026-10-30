30 жовтня на українських АЗС подорожчав лише автогаз - одразу на 49 копійок за літр. Бензин і дизельне пальне, навпаки, трохи здешевшали.

Ціни на дизель і автогаз на АЗС продовжують коливатися: у п'ятницю, 30 жовтня, більшість видів пального змінилися в ціні, однак помітно подорожчав лише автогаз, який додав одразу 49 копійок за літр.

Про це свідчать дані моніторингу порталу minfin.com.ua, які передає Укрінформ. Згідно з ними, середня ціна автогазу в Україні зросла до 57,66 грн/л порівняно з попереднім днем, коли вона становила близько 57,17 грн/л.

Скільки коштує пальне 30 жовтня

Водночас бензин і дизельне пальне подешевшали. Середня ціна бензину марки А-95 знизилася на 2 копійки - до 90,07 грн/л, а дизельного пального - на 1 копійку, до 104,26 грн/л.

Повна картина середніх цін на пальне на українських заправках виглядає так:

бензин А-95 (преміум) - 93,89 грн/л (+1 коп.);

бензин А-95 - 90,07 грн/л (-2 коп.);

бензин А-92 - 86,47 грн/л (+1 коп.);

дизельне пальне - 104,26 грн/л (-1 коп.);

автогаз - 57,66 грн/л (+49 коп.).

Тож для водіїв, чиї автомобілі працюють на скрапленому газі, тиждень завершується неприємною новиною: цей вид пального подорожчав найбільше, тоді як власники бензинових і дизельних авто майже не відчули змін.

Ціни в конкретних мережах заправок

Різниця між мережами залишається суттєвою. Дорожче за все автогаз коштує в мережах ОККО та WOG - по 59,9 грн/л, тоді як найдешевший - в «Авантаж 7», де літр газу продають по 54,45 грн.

Ціни на бензин А-95 у мережах також відрізняються: від 86,95 грн/л в «Авантаж 7» до 92,9 грн/л в ОККО та WOG. В «Укрнафті» бензин А-95 коштує 88,9 грн/л, у БРСМ-Нафті - 87,81 грн/л, а в мережах UPG та BVS - по 89,9 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче в ОККО та WOG - 106,9 грн/л, а найдешевше знову ж таки в «Авантаж 7» - 101 грн/л. Для порівняння: у четвер, 29 жовтня, середня ціна бензину А-95 зростала на 1 копійку до 90,09 грн/л, а дизеля - на 6 копійок до 104,27 грн/л.

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