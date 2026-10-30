Останній день подання заяв на «Зимову підтримку» в 19 400 грн - 30 жовтня, а хто встиг, отримає гроші до кінця листопада.

Допомога для запоріжців на опалювальний сезон завершує приймання заяв вже 30 жовтня 2026 року. Одноразова «Зимова підтримка» становить 19 400 гривень на одне домогосподарство, і після цього дня оформити нову заяву буде неможливо. Тим, хто встиг подати документи вчасно, гроші виплатять до кінця листопада, а ось з 31 жовтня нову заяву вже не приймуть.

Порядок призначення виплати визначений постановою Кабінету Міністрів України №1084. Гроші дають один раз на родину, щоб пройти опалювальний сезон 2026-2027 років. Жителі Запоріжжя та визначених прифронтових громад, які вже звернулися по допомогу, повторно подавати документи не повинні.

Чи можна подати заяву 30 жовтня

Так, і це останній день. Заява, зареєстрована саме 30 жовтня включно, вважається поданою вчасно і має бути розглянута. А ось з 31 жовтня оформити нову заяву не вийде: подання документів після завершення періоду є офіційною підставою для відмови.

Тим, хто звернувся вчасно, хвилюватися не варто, навіть якщо гроші чи повідомлення ще не надійшли. Заява може лишатися на перевірці й після 30 жовтня.

Що перевіряє Пенсійний фонд

Після реєстрації документів фахівці ПФУ звіряють особисті дані заявника та членів домогосподарства, адресу проживання, належність громади до переліку територій програми, підтвердження вразливої категорії, склад родини, відсутність іншої заяви на цю саму сім'ю та коректність банківського рахунку IBAN.

За результатами ухвалюють одне з двох рішень: призначити допомогу або відмовити у виплаті. Строк розгляду - до 30 днів від дня подання заяви. Тому родини, які звернулися наприкінці жовтня, рішення можуть отримати вже в листопаді.

Коли виплатять 19 400 грн

Призначену допомогу мають виплатити до 30 листопада 2026 року. Кошти надходитимуть поступово, у міру перевірки та схвалення заяв, а не одночасно всім. Спосіб отримання залежить від даних у заяві: безготівково на рахунок IBAN або готівкою через організацію, яка доставляє пенсії.

Дата надходження грошей у двох заявників може відрізнятися, навіть якщо документи подали в один день: усе залежить від завершення перевірки та включення родини до переліку отримувачів.

Що означає дата 4 листопада

Якщо в державній системі знайдуть помилку, яка заважає призначенню, територіальний орган ПФУ має повідомити заявника протягом трьох робочих днів, але не пізніше 4 листопада 2026 року. У повідомленні пояснять, які відомості уточнити та які документи донести. Запит на додаткові документи ще не означає остаточну відмову.

Як перевірити заяву на 19 400 грн

Найшвидше - через вебпортал електронних послуг ПФУ. Після авторизації відкрийте особистий кабінет, перейдіть у розділ «Мої звернення» і знайдіть заяву на «Зимову підтримку». Там видно, чи звернення в роботі, схвалене, профінансоване або за ним інше рішення.

Якщо інформації на порталі немає, зверніться до установи, де подавали документи: ЦНАПу, управління соцзахисту чи сервісного центру ПФУ, назвавши дату подання та реєстраційний номер заяви. Консультацію можна отримати в контакт-центрі ПФУ за номером 0 800 503 753, натиснувши після з'єднання кнопку 8.

Чому можуть відмовити

Відмову ухвалюють, якщо заяву подали після 30 жовтня, статус вразливої категорії не підтвердився, родина проживає поза визначеною територією, не надано документів про особу чи повноваження представника, або допомогу на це домогосподарство вже призначено. Якщо рішення ґрунтується на неправильних відомостях, можна подати підтвердні документи та вимагати перегляду.

Головні дати програми: 30 жовтня - останній день подання, до 30 днів - строк розгляду, до 4 листопада - повідомлення про помилки, до 30 листопада - самі виплати.

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