Последний день подачи заявлений на «Зимнюю поддержку» в 19 400 грн - 30 октября, а кто успел, получит деньги до конца ноября.

Помощь для запорожцев на отопительный сезон завершает прием заявлений уже 30 октября 2026 года. Единовременная «Зимняя поддержка» составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство, и после этого дня оформить новое заявление будет невозможно. Тем, кто успел подать документы вовремя, деньги выплатят до конца ноября, а вот с 31 октября новое заявление уже не примут.

Порядок назначения выплаты определен постановлением Кабинета Министров Украины №1084. Деньги дают один раз на семью, чтобы пройти отопительный сезон 2026-2027 годов. Жители Запорожья и определенных прифронтовых громад, которые уже обратились за помощью, повторно подавать документы не должны.

Можно ли подать заявление 30 октября

Да, и это последний день. Заявление, зарегистрированное именно 30 октября включительно, считается поданным вовремя и должно быть рассмотрено. А вот с 31 октября оформить новое заявление не получится: подача документов после завершения периода является официальным основанием для отказа.

Тем, кто обратился вовремя, волноваться не стоит, даже если деньги или уведомление еще не пришли. Заявление может оставаться на проверке и после 30 октября.

Что проверяет Пенсионный фонд

После регистрации документов специалисты ПФУ сверяют личные данные заявителя и членов домохозяйства, адрес проживания, принадлежность громады к перечню территорий программы, подтверждение уязвимой категории, состав семьи, отсутствие другого заявления на эту же семью и корректность банковского счета IBAN.

По результатам принимают одно из двух решений: назначить помощь или отказать в выплате. Срок рассмотрения - до 30 дней со дня подачи заявления. Поэтому семьи, обратившиеся в конце октября, решение могут получить уже в ноябре.

Когда выплатят 19 400 грн

Назначенную помощь должны выплатить до 30 ноября 2026 года. Средства будут поступать постепенно, по мере проверки и одобрения заявлений, а не одновременно всем. Способ получения зависит от данных в заявлении: безналично на счет IBAN или наличными через организацию, доставляющую пенсии.

Дата поступления денег у двух заявителей может отличаться, даже если документы подали в один день: все зависит от завершения проверки и включения семьи в перечень получателей.

Что означает дата 4 ноября

Если в государственной системе найдут ошибку, мешающую назначению, территориальный орган ПФУ должен уведомить заявителя в течение трех рабочих дней, но не позднее 4 ноября 2026 года. В уведомлении объяснят, какие сведения уточнить и какие документы донести. Запрос на дополнительные документы еще не означает окончательный отказ.

Как проверить заявление на 19 400 грн

Быстрее всего - через вебпортал электронных услуг ПФУ. После авторизации откройте личный кабинет, перейдите в раздел «Мои обращения» и найдите заявление на «Зимнюю поддержку». Там видно, находится ли обращение в работе, одобрено, профинансировано или по нему другое решение.

Если информации на портале нет, обратитесь в учреждение, где подавали документы: ЦНАП, управление соцзащиты или сервисный центр ПФУ, назвав дату подачи и регистрационный номер заявления. Консультацию можно получить в контакт-центре ПФУ по номеру 0 800 503 753, нажав после соединения кнопку 8.

Почему могут отказать

Отказ принимают, если заявление подали после 30 октября, статус уязвимой категории не подтвердился, семья проживает вне определенной территории, не предоставлены документы о личности или полномочиях представителя, или помощь на это домохозяйство уже назначена. Если решение основано на неверных сведениях, можно подать подтверждающие документы и требовать пересмотра.

Главные даты программы: 30 октября - последний день подачи, до 30 дней - срок рассмотрения, до 4 ноября - уведомление об ошибках, до 30 ноября - сами выплаты.

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