Предложение квартир на продажу в Украине сокращается, однако цены в разных городах ведут себя по-разному: где-то жилье дешевеет, а где-то стремительно дорожает. Больше всего за год цены выросли в Ивано-Франковске.

На рынке недвижимости Украины количество квартир, выставленных на продажу, заметно изменилось за год. В Одессе предложение выросло на 32%, тогда как в Киеве сократилось на 4%, а в Ивано-Франковске - сразу на 27%. При этом цены на жилье ведут себя в каждом городе по-своему, свидетельствуют данные аналитической платформы ЛУН.

В сентябре 2026 года в Киеве было на 4% меньше объявлений о продаже квартир, чем в сентябре 2025 года. В Одессе за тот же период предложение, напротив, увеличилось на 32%. Лишь за последний месяц в столице количество объявлений сократилось еще на 2%, а в Одессе выросло на 2%.

Где в Украине больше всего сократилось предложение квартир

Самое заметное годовое сокращение зафиксировали в Ивано-Франковске - на 27%. В то же время во Львове объявлений о продаже квартир стало больше на 8%, в Днепре - на 5%, а в Ужгороде - на 4%.

В столице больше всего сократилось предложение просторного жилья. По сравнению с сентябрем 2025 года количество объявлений о продаже квартир с четырьмя и более комнатами уменьшилось на 18%, трехкомнатных - на 9%, а двухкомнатных - на 4%. Зато однокомнатных квартир в продаже стало на 4% больше, и сейчас на них приходится более трети всех объявлений о продаже жилья в Киеве.

Руководитель отдела статистики ЛУН Людмила Кирюхина объясняет, что часть владельцев, переезжающих из столицы, могут оставлять недвижимость в собственности и сдавать ее в аренду вместо продажи.

"Сдать квартиру и продать ее - это разные решения для человека, который переезжает. Поэтому рост предложения аренды в Киеве на фоне сокращения продаж может свидетельствовать о том, что часть владельцев пока не готова продавать свое жилье", - отмечает Людмила Кирюхина.

Как изменились цены на квартиры в Киеве и Ивано-Франковске

Несмотря на сокращение предложения, стоимость жилья в разных городах меняется по-разному. Бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский подчеркивает, что годовую динамику следует оценивать в более широком контексте.

"Сейчас выбор квартир сокращается, но насколько драматично? На самом деле в Киеве и Франковске он возвращается к уровню 2024 года. То есть аномальным является не текущее снижение, а прошлогодний рост", - объясняет Денис Судилковский.

В Киеве за год стоимость однокомнатных квартир в долларах почти не изменилась. Зато двухкомнатные квартиры подешевели на 6% - в среднем до 98 800 долларов.

В Ивано-Франковске тенденция противоположная: однокомнатные квартиры подорожали на 24%, до 48 900 долларов, а двухкомнатные - на 19%, до 68 400 долларов.

Таким образом, сокращение количества объявлений не сопровождается одинаковым изменением цен во всех городах. Для покупателей это означает, что при выборе жилья стоит сравнивать не только количество доступных предложений, но и стоимость квартир соответствующего типа.

Почему в Одессе стало больше квартир на продажу

В Одессе годовой рост количества объявлений зафиксирован во всех основных категориях жилья. Предложение двухкомнатных квартир увеличилось на 36%, однокомнатных - на 33%, а трехкомнатных - на 23%.

По словам представительницы ЛУН, увеличение предложения может быть связано с тем, что владельцы решают продать жилье после переезда. Еще одна возможная причина - квартиры дольше остаются в объявлениях, прежде чем находят покупателей.