Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 29 января 2027 года. Юристы напомнили, кого не призывают на службу и кто имеет право на отсрочку в ноябре.

Отсрочка от мобилизации в Украине остается одним из самых острых вопросов для мужчин призывного возраста. 26 октября Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней - до 29 января 2027 года. Как пишет УНИАН, перечень категорий граждан, которых не призывают, при этом не изменился.

Право на отсрочку и основания для нее определены в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Кроме того, закон отдельно определяет категории граждан, которых не призывают по возрасту или из-за особых гарантий.

Кто не подлежит мобилизации в ноябре

К таким категориям, в частности, относятся:

мужчины до 25 лет - по общему правилу их не призывают, если они не имеют статуса военнообязанных. Вместе с тем есть исключения, например офицеры запаса и мужчины, ранее проходившие срочную службу;

мужчины 60 лет и старше - их не призывают, но они могут поступить на службу добровольно по контракту;

женщины - обязательная мобилизация женщин не предусмотрена, они могут пойти на службу только добровольно;

военнослужащие, освобожденные из российского плена и переведенные в запас, - вернуться на службу они могут только по собственному желанию;

мужчины от 18 до 25 лет, уволенные после годового контракта, - их не призывают в течение 12 месяцев после увольнения при соблюдении условий закона;

отдельные должностные лица и работники государственных органов - для народных депутатов, судей и отдельных руководителей госорганов предусмотрены специальные гарантии.

Разница между освобождением и отсрочкой

Важно различать тех, кто вообще не подлежит призыву, и тех, кому предоставляется отсрочка. Во втором случае человек защищен от призыва временно - только пока действует соответствующее основание.

Среди основных причин для отсрочки - семейные обстоятельства, обучение и работа в сфере образования или науки:

семейные обстоятельства: многодетные родители, мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, родители детей с инвалидностью, а также лица, ухаживающие за родственниками, нуждающимися в постоянном уходе;

обучение: отсрочку предоставляют определенным категориям студентов, отдельные правила действуют для аспирантов, докторантов и интернов;

образование и наука: право имеют некоторые педагогические и научные работники. Для части из них обязательным условием является занятость не менее чем на 0,75 ставки.

С какими заболеваниями не мобилизуют

Вопрос пригодности решает военно-врачебная комиссия (ВВК). Она руководствуется Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным приказом Минобороны № 402, и Расписанием болезней. По результатам обследования человека могут признать годным, годным к службе в частях обеспечения, временно негодным или негодным. Прежний статус «ограниченно годен» отменен.

Стоит помнить: сам по себе диагноз не означает освобождение от мобилизации. Комиссия учитывает, насколько тяжело протекает болезнь и нарушает ли она работу организма. Поэтому люди с одинаковым диагнозом могут получить разные выводы ВВК.

Кто имеет право на отсрочку по состоянию здоровья

Отдельно закон предусматривает отсрочку для лиц с инвалидностью независимо от группы. Для подтверждения права нужны действующие документы о статусе. Если инвалидность пересмотрели или статус изменился, может понадобиться повторное подтверждение права на отсрочку.

Основанием для признания негодным могут стать тяжелые заболевания сердца и сосудов, серьезные психические расстройства, некоторые онкологические заболевания, значительные нарушения зрения или слуха, а также тяжелые заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Окончательное решение зависит от конкретного заболевания и степени нарушения функций организма.

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