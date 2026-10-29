Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 30 октября по 5 ноября показывает постепенное похолодание: максимум днем составит +11°, а к концу недели столбики термометров опустятся до +3°, в среду и четверг синоптики прогнозируют осадки.

новый прогноз похолодания для Киевщины подтверждает тенденцию, наметившуюся еще на прошлой неделе: температура в регионе продолжает снижаться, и уже к концу этой недели днем ожидается всего +3°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 30 октября по 5 ноября дневная температура в Киевской области будет колебаться от +11° до +3°.

В пятницу, 30 октября, днем воздух прогреется до +10°, ночью похолодает до +8°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В субботу, 31 октября, термометры днем покажут +11° - это самый теплый день недели. Ночью ожидается +7°, облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 1 ноября, днем столбики термометров зафиксируют +10°, ночью - +7°. Облачность останется переменчивой, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 2 ноября, воздух днем прогреется лишь до +9°, а ночью похолодает до +6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 3 ноября, температура днем удержится на отметке +8°, ночью опустится до +6°. Небо облачное с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 4 ноября, днем станет заметно прохладнее - всего +6°, ночью +4°. Небо малооблачное, и в этот день синоптики уже прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 5 ноября, похолодание достигнет пика: днем ожидается всего +3°, ночью температура не поднимется выше +3°. В этот день также возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 31 октября, с температурой +11° днем, а самым холодным - четверг, 5 ноября, когда воздух прогреется лишь до +3°. Общий перепад температур за неделю достигнет 8°. Осадки прогнозируют в среду, 4 ноября, и четверг, 5 ноября.

Из-за ощутимого похолодания во второй половине недели синоптики советуют жителям Киевской области заранее позаботиться о более теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста. В среду и четверг, когда прогнозируют осадки, стоит брать с собой зонт и быть осторожнее за рулем из-за возможной скользкой дороги.

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