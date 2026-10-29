В Виннице продолжается серия осенних ярмарок, где овощи продают непосредственно производители. По разным позициям экономия по сравнению с супермаркетами достигает 25–30%.

Овощи на ярмарках в Виннице продают дешевле, чем в супермаркетах — по разным позициям экономия достигает 25–30%. Об этом 27 октября в программе «Один день» на телеканале ВИТА ТБ сообщил директор департамента экономики и инвестиций Винницкого городского совета Максим Мартьянов.

В городе продолжается серия осенних ярмарок, где продукты продают непосредственно производители. Последняя — на Вишенке — установила рекорд по количеству посетителей и продавцов: собралось около 300 производителей со всей Украины, а за покупками пришли более 40 тысяч винничан.

«Если сравнивать с супермаркетами, то действительно здесь есть экономия. По разным позициям это может быть от 10–15% и до 25–30% экономии по сравнению с теми ценами, которые наблюдаем в торговых сетях», — подчеркнул Максим Мартьянов.

Что покупали винничане

На прилавках предлагали свежий урожай овощей и фруктов, мясную и молочную продукцию, мед, цветы и текстиль. Фермер Василий Гаврилюк из села Малые Крушлинцы продавал белокочанную капусту для маринования и шинковки по 16 грн/кг. Яблоки предлагали до 10 сортов — цена от 15 до 60 грн/кг.

Мария Михайлюк из Косовского района Ивано-Франковской области привезла традиционные гуцульские сыры: будз, вурду и овечью брынзу. В Винницу активнее едут крафтовики и аграрии из Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Почему в супермаркетах дороже

Василий Гаврилюк обрабатывает более 10 гектаров овощных культур. По его словам, главное преимущество ярмарки — отсутствие маржи торговых сетей. Фермеры продают товар по тем же ценам, что и на самом дешевом рынке города, «Привокзальном», но привозят его прямо к жилым массивам.

«Владелец супермаркета зарабатывает больше, чем фермер напрямую. Они закладывают экономические составляющие, чтобы заработать: аренду, заработную плату работникам, логистику. Они диктуют цену», — пояснил аграрий.

Прогноз на зиму

Аграрий предупредил, что ждать удешевления овощей зимой и весной не стоит. Наибольший рост цен он ожидает на капусту: если сейчас она стоит от 14 до 20 грн/кг, то к концу февраля — началу весны цена может вырасти вдвое, до 40 грн/кг, а может и больше. Цены на картофель, по его оценкам, существенно расти не должны.

Когда следующая ярмарка

Следующая сельскохозяйственная ярмарка состоится уже в это воскресенье, 1 ноября, на площади возле админздания «Книжка». В горсовете прорабатывают возможность провести еще и дополнительные ярмарочные мероприятия до конца года.