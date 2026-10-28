Аналитики объяснили, зачем Нацбанк тратит резервы и каким будет курс валют до конца 2026 года.

Курс доллара в Украине снова пошел вверх — гривна обновила исторический минимум к американской валюте. Национальный банк установил официальный курс 45,20 гривны за доллар, а евро подорожало до 50,58 гривны.

Сдерживать падение гривны Нацбанк вынужден валютными интервенциями, тратя на поддержку курса миллиарды долларов из собственных резервов. Нацвалюта слабеет, но достаточно медленно, что позволяет сохранять макрофинансовую стабильность.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии изданию «Апостроф» объяснил, что рынок перешел в новый торговый диапазон. «Мы перешли в новый торговый диапазон 45–46 грн/$, и, скорее всего, будем в нем топтаться, а Нацбанк продолжит осуществлять интервенции в рамках структурной поддержки», — отметил он.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса добавил, что до конца 2026 года курс вряд ли будет существенно выше 45 гривен за доллар. Раньше ожидали 46 гривен, но теперь в этом сомневаются: в сентябре инфляция в годовом измерении ускорилась до 10%, а сдерживание курса — один из инструментов контроля над ростом цен.

Курс евро будет зависеть от пары евро–доллар на мировом рынке. Сейчас евро стоит 1,12 доллара. Если он сохранится на этом уровне, а доллар будет по 45,5 гривны, евро в Украине будет стоить около 51 гривны. Если же доллар приблизится к 46 гривнам, а евро укрепится до 1,14 доллара, за него будут давать более 52 гривен.

Где выгоднее менять валюту

Официальный курс НБУ — лишь ориентир: в банках и обменниках наличный доллар обычно продают дороже, а покупают дешевле. Чтобы не потерять на обмене, сравнивайте курсы покупки и продажи в нескольких банках и пунктах обмена — разница (спред) между ними может быть заметной. Выгоднее менять там, где спред наименьший, а еще стоит уточнять, действует ли объявленный курс для конкретной суммы.

Ранее Politeka сообщала, доллар по 50 и евро по 55: чего ожидать от курса валют.