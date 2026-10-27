Цены на дизель и автогаз на украинских АЗС снова изменились — в конце октября крупнейшие сети обновили стелы, хотя резкого подорожания топлива и не зафиксировали. Самым заметным изменением стала плюс 1,60 грн на автогаз в сети SOCAR.

За сутки подавляющее большинство операторов оставило стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза неизменной. Исключением стал именно автогаз в SOCAR, который вырос до 56,50 грн за литр.

Сколько стоит топливо на крупнейших АЗС

Журналисты таблоида BLIK проанализировали специализированные порталы и выяснили актуальную картину цен. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет 90,74 грн за литр, а дизельного топлива — 103,98 грн за литр.

Самый дорогой бензин марки А-95 предлагает сеть SOCAR — 94,90 грн за литр. Самая высокая цена обычного дизельного топлива также зафиксирована в SOCAR — 106 грн за литр, а премиальный дизель здесь достигает 109 грн за литр.

Кто продает автогаз дешевле всего

Самую высокую цену на автогаз держит сеть WOG — 56,90 грн за литр. В то же время самая низкая стоимость этого вида топлива сохраняется в «БРСМ-Нафте» — 51,29 грн за литр. Разница между самым дорогим и самым дешевым автогазом достигает более 5,5 грн на каждом литре.

Цена на бензин в Украине формируется под влиянием мировых цен на нефтепродукты, валютного курса, государственной налоговой нагрузки и расходов на логистику и содержание заправок.

Почему дизель дорожает на мировом рынке

Дизельное топливо в мире резко выросло в цене на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив и ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным Bloomberg, это ощутимо бьет по аграрному сектору: больше всего подорожание ощущают фермеры, которые сейчас работают на посевной и уборочной технике, поэтому продукты могут подорожать снова.

Дополнительно давление оказывает рост добычи нефти странами ОПЕК+, который в сентябре увеличился почти на 900 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. Основной прирост обеспечила Саудовская Аравия, о чем сообщало агентство Reuters со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Ранее Politeka сообщала, подорожание дизеля и автогаза в Днепре: на сколько выросли цены на АЗС.